Noleggio moto lungo termine: tutto quello che devi sapere

Il noleggio moto lungo termine permette di godere della libertà offerta dall’uso di moto e scooter senza dover sborsare per intero il prezzo di acquisto. Per questo motivo abbiamo deciso di redigere una breve guida dove spiegheremo nel dettaglio tutto quello che è necessario sapere su questa modalità di noleggio che negli ultimi tempi sta diventando sempre più diffusa.

Come funziona il noleggio a lungo termine delle moto?

Tr ai vari servizi di noleggio auto e moto, il noleggio moto lungo termine può essere considerato come un abbonamento che permette di utilizzare un veicolo a due ruote, senza affrontare l’intera spesa di acquisto. E’ necessario pagare un canone mensile che comprende di solito anche le spese di manutenzione, bollo e assicurazione. Per ottenere un noleggio a lungo termine è necessario stipulare un contratto che solitamente può variare da 2 a 5 anni. Quest’ultimo prevede il pagamento di un canone mensile che a varia a seconda del veicolo, dei chilometri che si intende effettuare e del tipo di servizi inclusi.

A chi conviene?

Questa potrebbe essere un’ottima soluzione per chi utilizza la moto quotidianamente tutto l’anno, magari per fare il tragitto casa-lavoro, a cui si aggiungono anche qualche gita fuori porta o brevi vacanze. In questo modo risulta semplice calcolare in maniera più o meno precisa quanto chilometri richiedere nel pacchetto di noleggio. Così facendo si avrebbe una idea chiara sulle spese d’affrontare e si eviterebbero anche le seccature degli oneri come manutenzione, bollo e assicurazione.

Quanto costa noleggiare una moto a lungo termine?

A differenza di un noleggio a breve termine, noleggiare una moto a lungo termine non ha un costo fisso, infatti il canone mensile può variare a causa di numerose variabili, a partire dall’eventuale anticipo che si intende spendere, passando dal numero di chilometri effettuati e dai servizi scelti. Suggeriamo di fare più preventivi possibili per ottenere il miglior vantaggio economico possibile.

Vantaggi del noleggio moto a lungo termine

I vantaggi che porta questo tipo di noleggio sono numerosi. Ad esempio non ci si deve più preoccupare di scadenze relative al bollo e all’assicurazione, inoltre allo stesso tempo le spese di manutenzione risultano incluse, così si evitano brutte sorprese. Questa formula consente inoltre di cambiare periodicamente la proprio moto senza dover cimentarsi in operazioni di compravendita.

Svantaggi del noleggio moto a lungo termine

Ovviamente non è tutto oro quel che luccica, infatti anche il noleggio a lungo termine a i suoi svantaggi. Se si utilizza sporadicamente la moto, pagare un canone mensile potrebbe risultare poco conveniente. Stesso discorso per chi affronta lunghi viaggi o più in generale fa molti chilometri, magari non programmati. Sforare i km prestabiliti può comportare una penale economica, quindi è meglio fare molta attenzione a questo particolare.