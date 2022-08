Kit di emergenza auto: accessori da avere in caso di bisogno

Gli elementi obbligatori e quelli consigliati da portare sempre in macchina come Kit di emergenza auto.

Se viaggi per l’Italia o all’estero, nella tua regione, o se guidi solo sporadicamente, ci sono alcuni oggetti essenziali che devi sempre e comunque portare in macchina. Il regolamento stradale ne elenca alcuni obbligatori, ed è motivo di sanzione la loro assenza in auto. Ma ce ne sono anche altri che, senza essere regolamentati, dovrebbero essere comunque tenuti sempre nel tuo veicolo in quanto possono salvarti da un imprevisto e persino salvarti la vita. Ecco dunque, cosa non può mancare nel tuo kit di emergenza auto.

Equipaggiamento di sicurezza obbligatorio per legge

Prima di iniziare partiamo dalle basi, ovvero tutta la documentazione richiesta per legge: la patente di guida (o foglio rosa), il certificato di assicurazione e il libretto auto (carta di circolazione). Questi sono i documenti che, per obbligo, il codice della strada impone di dover portare sempre a bordo dell’auto. È quindi buona norma rivederli sempre durante i controlli prima del viaggio.

Kit di emergenza auto: Il giubbotto catarifrangente

Il gilet catarifrangente da utilizzare in caso di emergenza o nel caso di dover uscire dall’auto per strada. Per la tua sicurezza è meglio portarlo sempre dentro l’abitacolo per averlo a portata di mano, e non nel bagagliaio che ti obbliga a uscire dall’auto e ad esporti alla strada, per raggiungerlo, senza indossarlo.

Il triangolo segnaletico

Il triangolo segnaletico (o anche segnale mobile di pericolo) è prescritto dall’art. 162 del Codice della Strada e deve essere omologato. Nel caso di incidente o di auto ferma in carreggiata e va esposto a 50 metri dal veicolo. Sia di giorno che di notte.

Kit di emergenza auto: ruota di scorta o kit di riparazione

Altro elemento indispensabile per la sicurezza in auto è la ruota di scorta o il ruotino (occhio a non correre con il ruotino) con la pressione corretta e rivista e gli strumenti necessari per cambiare la gomma in caso di guasto. In alternativa si può optare per il meno ingombrante kit per riparare le forature. Anche un paio di guanti sono pratici da usare in caso di cambio ruote o guasti.

Cavi per la batteria

È sempre consigliabile, poi, portare in macchina anche delle pinze, o cavi, per poter avviare l’auto in caso di batteria scarica. Per collegare una batteria di un veicolo in panne con quella di un veicolo funzionante è necessario disporre solo di un cavo elettrico. Il cavo deve avere un diametro di almeno 16 mm. Per vetture di grossa cilindrata si consiglia di utilizzare un cavo elettrico di 25 mm.

Barra o cavo da traino

Se non vuoi correre il rischio di dover contattare il servizio traino dovresti avere sempre un cavo di traino a bordo della tua auto. Il cavo di traino serve per collegare, in modo solido, due vetture. Il codice della strada non mette limiti agli strumenti da usare come cavi traino: possono essere catene, barre rigide o semplici funi. L’unica imposizione di legge è la robustezza. La portata del cavo deve essere superiore al peso della vettura che intendete trainare e deve essere lungo 4 metri.

Kit di emergenza auto: Il martello frangivetro e il taglierino

Inoltre è consigliabile portare sempre a bordo un martello di sicurezza, per poterlo utilizzare per rompere i finestrini e un taglierino per tagliare le cinture di sicurezza, se necessario, in caso di incidente stradale.

Fusibili di ricambio

Il fusibile è un componente elettrico che serve a proteggere un circuito da sovraccarichi di corrente. Spesso succede che i fusibili si bruciano per sovraccarico e per questo è buona norma avere sempre in auto un kit di ricambio dei fusibili con tutti i tipi di fusibile presenti nel pannello centrale.

Lampadine di scorta per fari

Viaggiare con la lampadina di un faro dell’auto fulminata è suscettibile di sanzione secondo il codice della strada. Inoltre è un pericolo sia per chi guida che per gli altri automobilisti o pedoni. Per questo in auto andrebbe portato sempre un kit di ricambio delle lampadine dei fari. Su internet se ne trovano facilmente e a buon prezzo, di tutti i tipi.

Kit di emergenza auto: il kit di primo soccorso

È poi sempre consigliabile portare sempre in auto un kit di pronto soccorso con le basi. All’interno di questo dovremmo includere come materiale per le prime cure: alcol, bende, garze, forbici, guanti, antinfiammatori…

La torcia e una coperta

Anche una coperta potrebbe essere utile per emergenze in caso di freddo, oltre a una torcia poiché nel cuore della notte o con visibilità molto scarsa a causa del maltempo, può servire come riferimento ed è di grande aiuto in caso di emergenza.

I numeri di emergenza

I numeri da tenere sempre in auto e da chiamare in caso di incidente sono la polizia stradale (113), il soccorso sanitario (118) ed eventualmente i vigili del fuoco (115).Esiste anche un Center Viabilità attivo 24 ore su 24 e disponibile al numero 840.04.21.21. E per tenersi informati sulla situazione del traffico si può chiamare il numero 1518.

Ultimi consigli

Il cellulare deve essere sempre pronto. Assicurati che quando sali in macchina sia in carica, nel caso in cui ne avessi bisogno per avvisare i soccorsi in caso di emergenza. E infine, tra gli ultimi elementi che consigliamo di portare in auto ci sono: acqua, cibo confezionato, fiammiferi, mappe in caso di guasto di Internet o del cellulare… Tutto ciò può essere fondamentale per superare comodamente un viaggio in auto. A proposito, fa sempre bene ripassare tutte le cose da sapere sulla sicurezza stradale.