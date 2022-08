Come legare i bagagli alla moto: la nostra guida

In questa breve e pratica guida suggeriremo tutti i trucchi e i segreti su come legare i bagagli alla moto prima di un lungo viaggio.

Con l’arrivo dell’estate è giunto l’atteso momento dei viaggi che i centauri affronteranno con le proprie due ruote e nello stesso momento si pone il problema di come legare i bagagli alla moto. La disposizione dei bagagli è tutt’altro che semplice e richiede una certa maestria per far sì che il nostro viaggio sia allo stesso tempo sicuro e confortevole. In questa breve e pratica guida suggeriremo tutti i trucchi e i segreti per caricare la moto nel migliore e più pratico dei modi.

Pronto a partire? Ecco come legare i bagagli alla moto

Dopo aver riempito l’eventuale bauletto posteriore si passa alle borse laterali: sempre meglio montarle in coppia e riempirle in maniera omogenea, in modo da evitare pericolosi sbilanciamenti. Consigliamo di mettere nella parte superiore indumenti e accessori che ci possono servire durante il viaggio, in modo da averli a portata di mano. Se si ha bisogna di maggiore spazio è possibile ancorare ulteriori bagagli sul sedile del passeggero, solo se si viaggia da soli. In questo caso è obbligatorio assicurarsi di averli saldamente fermati o con la rete elastica (ragno) o con le cinghie. Questi strumenti possono essere utilizzati anche sulla piastra posteriore se non occupata dal bauletto.

Ancoraggio con cinghie

La cinghia a trazione è uno dei sistemi più sicuri e apprezzati per legare una borsa o altri oggetti al portapacchi posteriore. Rispetto all’elastico, solitamente più pratico da montare, la cinghia offre maggiore solidità. La cosa importante del legare i bagagli con corde elastiche, è fissare in maniera stretta e sicura le cinghie e controllare durante qualche sosta di assicurarsi che le cinghie non siano allentate. Questo perché le vibrazioni, specie ad alte velocità, potrebbero modificare la tensione delle cinghie.

Fissaggio con rete (Ragno)

Il ragno, o rete elastica è un accessorio davvero utile quando si ha la necessità di agganciare i bagagli alla moto. In particolare l’operazione permette di fissare saldamente alla piastra posteriore della moto oggetti ingombranti in modo che non scivolino via. Il plus di fissare i bagagli con il ragno moto è la semplicità di fissaggio e il poco spazio che occupa quando non lo si utilizza, inoltre non influisce sul look della moto. Ultimo, ma non meno importante è il suo costo davvero irrisorio.

Attenzione al bilanciamento dei pesi

Tra i controlli prima di partire, innanzitutto è necessario avere bene in mente che risulta necessario collocare i bagagli in moto nella parte più bassa, così da non alzare il baricentro complessivo del veicolo. Così facendo si eviterà di destabilizzare l’assetto della moto e di influire negativamente sulle manovre da effettuare.