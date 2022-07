Pressione gomme camper

Scopri come viaggiare in sicurezza regolando la corretta pressione delle gomme. Quando e come gonfiarle e la corretta pressione di ogni pneumatico.

La pressione delle gomme del camper è fondamentale per la sicurezza. Una pressione troppo bassa o troppo alta potrebbe infatti essere la causa principale dello scoppio o dell’usura anomala delle gomme.

Come controllare la pressione delle gomme del camper?

Come abbiamo detto, controllare la pressione dei pneumatici del camper è un must per ogni proprietario di questo tipo di veicoli, soprattutto prima di mettersi in viaggio. Ma perché è così importante?

Perché se il pneumatico è troppo gonfio non aderisce bene al suolo, visto che solo la parte centrale tocca la strada, in questo caso si crea il cosiddetto “effetto palloncino”. In questo caso l’effetto è che la superficie del pneumatico che tocca l’asfalto è più piccola e questo causa meno aderenza. Se invece la pressione degli pneumatici è troppo bassa, la gomma tocca l’asfalto solo con le spalle, provocando un’usura irregolare delle e generando un maggiore beccheggio del camper.

Per riassumere, la pressione bassa delle gomme del camper può provocare i seguenti effetti a rischio: allungamento dello spazio di frenata soprattutto sul bagnato, usura non corretta del pneumatico e del cerchione, sterzo più pesante con difficoltà di movimento e manovra,esplosione della gomma. Viceversa, una pressione eccessiva può causare: usura accelerata e difforme, minor comfort di guida.

Quando controllare la pressione delle gomme del camper?

Come puoi immaginare, per viaggiare con il camper in sicurezza è necessario mantenere la corretta pressione degli pneumatici. La pressione va controllata ogni volta che si utilizza il camper ma se lo si utilizza ogni fine settimana si consiglia di controllarla una volta al mese o prima di ogni lungo viaggio. Controlliamo inoltre, personalmente, la pressione degli pneumatici del camper quando la temperatura cambia con sbalzi importanti.

La pressione corretta

A questo punto ti starai chiedendo: come trovare il valore della pressione corretta dei pneumatici del camper? Questa è una domanda “classica” che leggiamo spesso nei gruppi o nei forum di Facebook a cui partecipano migliaia di proprietari di camper, non solo dall’Italia, ma da tutto il mondo. Ciò è dovuto al fatto che non è facile capire il valore corretto della pressione degli pneumatici. Il modo più semplice è consultare il manuale di uso e manutenzione del tuo camper e fidarti delle indicazioni del produttore. Questa è una regola d’oro, che vale anche per tutti gli altri tipi di pneumatici. In generale, molti gommisti suggeriscono per l’anteriore minimo 4 bar, e per il posteriore, per sopportare un peso di almeno 2000 kg almeno 4,5 bar.

La tabella della pressione gomme del camper

Dimensioni dei Pneumatici Pressione atmosferica in bar 175/70 R 14 3.0 185/65 R 14 3.0 195/65 R 14 3.0 195/65 R 15 3.0 205/60 R 15 3.0 205/65 R 15 3.0 195/65 R 15 LI 95 3.2 205/60 R 15 LI 95 3.2 205/65 R 15 LI 99 3.2 175/65 R 14 C 3.6 185 R 14 C 3.8 185/60 R 15 C 3.8 195 R 14 C 3.8 195/70 R 15 C 4.3 205 R 14 C 4.5 205/65 R 15 C 3.8 205/70 R 15 C 4.3 215/70 R 15 C 4.5 215/75 R 14 C 4.5

Cosa consigliano i costruttori di pneumatici

Michelin , il noto costruttore di pneumatici che realizza appositamente per i Camper il pneumatico Michelin Agilis Camping M+S, suggerisce come indicato nella tabella 4,5 bar avanti e 5,5 bar dietro. Continental, altro produttore di pneumatici per camper (Continental Vanco Camper) rimanda al libretto del costruttore ma indica che “I pneumatici realizzati secondo lo standard CP possono essere gonfiati con una pressione specifica maggiorata di 0,75 bar sull’asse posteriore, in abbinamento a specifiche valvole di gonfiaggio in base alle indicazioni del costruttore.”

Come calcolare la pressione delle gomme del tuo camper

Ma cosa succede se non hai il libretto di manutenzione del Camper? Come fai a sapere la pressione dei pneumatici del tuo camper? Non disperate perché il valore della pressione massima, generalmente espresso in Bar o Psi (Pound per pollice quadrato) è impresso su ogni pneumatico in modo da poterlo conoscere senza problemi. Quindi, in questo caso, è sufficiente leggere sul pneumatico del tuo camper il valore di pressione che indica la pressione massima consigliata del pneumatico della roulotte.

Nel caso in cui il valore numerico sia espresso in Psi, con questa formula puoi facilmente sapere a quanti Bar corrisponde. Semplicemente, devi moltiplicare il valore in Psi per 0,0689.

Esempio: 65 Psi X 0,0689 = 4,4785 Bar

Un altro sistema, più preciso, consiste nel prendere il peso reale del camper e dividerlo per 2 (per avere il carico su ciascuna ruota). Dividete il risultato per il carico massimo della singola ruota e moltiplicate tutto per la pressione massima.