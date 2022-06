Bonus benzina 2022: come richiederlo, chi paga e quando arriva

I carburanti continuano la loro inesorabile salita, ma il Governo si muove per calmierare i prezzi con i bonus benzina 2022 e il taglio momentaneo delle accise.

Cos’è il Bonus Benzina 2022

Il bonus benzina 2022, conosciuto anche come bonus carburante, è un buono che può raggiungere la somma massima di 200 euro. Questo bonus può essere erogato da aziende private, studi professionali o enti del terzo settore ai loro rispettivi dipendenti per contrastare il caro benzina.

Come funziona il Bonus Benzina 2022?

Le aziende private, studi professionali o enti del terzo settore, per tutto il 2022 possono offrire in maniera volontaria ai propri dipendenti buoni carburante fino ad un massimo di 200 euro per ogni dipendente. Il bonus benzina di 200 euro andrà ad aggiungersi al già esistente beneficio aziendale (fringe benefit) dell’importo massimo di 258,23 euro. Quest’ultimo importo risulta erogato sotto forma di beni e servizi e non in denaro. Entrambe le somme concesse al dipendente non concorrono, alla formazione del reddito (sono esenti da tasse). Il bonus benzina serve a calmierare i prezzi del carburante.

A chi spetta

I beneficiari del bonus benzina 2022 sono i lavoratori dipendenti delle seguenti realtà :

aziende private;

studi professionali;

enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale (associazioni di volontariato e di promozione sociale).

Non posso ricevere il bonus carburanti 2022 i seguenti lavoratori:

dipendenti pubblici;

lavoratori a partita IVA;

lavoratori autonomi anche occasionali;

collaboratori (ad esempio, con contratto co.co.co. o amministratori non dipendenti);

soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato (ad esempio, i tirocinanti).

A quanto ammonta il Bonus?

Il bonus benzina 2022, o bonus carburante è un buono dal valore massimo di 200 euro che risulta esente da imposte e contributi e quindi non rientra nel calcolo del reddito del dipendente. Il bonus benzina rientra per merito negli incentivi 2022 emanati dal governo per sostenere cittadini e imprese.

Chi paga il Bonus Benzina?

Il bonus carburanti è erogato direttamente dall’azienda o dal datore di lavoro tramite buoni benzina o titoli equivalenti. In nessun caso non è il Governo a sostenere questa spesa, ma risulta totalmente a carico dell’impresa. Quest’ultima può erogare il buono a una parte o a tutti i suoi dipendenti e il valore può anche essere inferiore ai 200 euro (tetto massimo).

Come richiedere il Bonus Benzina

Il dipendete non deve richiedere il bonus benzina in nessun caso, perché sarà l’azienda, lo studio professionale o l’ente del terzo settore a dover comunicare ai suoi dipendenti l’eventuale erogazione del voucher. Il bonus è erogabile fino al 31 dicembre 2022, ma la sua scadenza dovrà avvenire entro la data di segnata sul buono stesso.