Bonus revisione auto e moto 2022: requisiti e a chi spetta

Nel novembre del 2021 è aumentato il costo della revisione auto che si devono effettuare nei centri autorizzati, per fortuna in aiuto degli automobilisti e motociclisti è arrivato un “bonus revisione”, denominato bonus veicoli sicuri. Il costo della revisione è infatti passato da 66,88 a 78,75 euro, a causa di un aumento di 9,95 euro della tariffa ministeriale (da 45,00 a 54,95 euro). Al netto dell’IVA al 22% e di altre spese, l’aumento totale è pari a 11,87 euro.

Cos’è il bonus revisione auto e moto 2022

Per mitigare l’aumento del costo della revisione auto, la legge che ha disposto l’aumento della revisione (frutto di un adeguamento Istat della tariffa ministeriale) prevede la possibilità di ottenere un buono di 9,95 euro che permette agi utenti di recuperare praticamente tutta la somma dell’aumento. Il 3 gennaio 20220 sono partite le richieste del bonus revisione auto per chi aveva effettuato la revisione tra novembre e dicembre 2021. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile richiedere il bonus anche per le revisioni fatte nel 2022.

Bonus revisione: a chi spetta e quali sono i requisiti per ottenerlo

Il bonus revisioni spetta a tutti i proprietari di veicoli a motore che, a partire dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, effettuano la revisione obbligatoria del proprio veicolo presso le officine e i centri autorizzati. Il contributo può essere richiesto per un solo veicolo e per una sola volta fino al termine di questo incentivo. Ricordiamo che questo bonus si aggiunge agli incentivi auto e moto 2022 elargiti ultimamente dal Governo.

A quanto ammonta?

Il contributo bonus revisione auto e moto 2022 prevede un rimborso pari a 9,95 euro che viene assegnato seguendo l’ordine temporale delle richieste ricevuto. Ricordiamo che si potrà ottenere il bonus fino a esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Come richiedere il bonus

Sono accettate esclusivamente tutte le richieste di chi ha portato il veicolo a revisione tra il 1° novembre 2021 e il 31 dicembre 2021. Dal 2 maggio 2022 si potrà richiedere il bonus per le revisioni eseguite dal 1 gennaio 2022 in poi. Dopo il 30 aprile 2022 non possono essere più accettate le richieste di chi ha revisionato il veicolo nel 2021. Per ottenere il bonus bisogna accedere alla piattaforma digitale specifica utilizzando l’identità digitale SPID (livello 2). Si può accedere alla piattaforma dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) oppure direttamente da: www.bonusveicolisicuri.it.

E’ necessario compilare il form riportando il numero di targa del veicolo che dev’essere intestato al richiedente il rimborso. Successivamente bisogna inserire la data dell’operazione di revisione; il codice IBAN per l’accredito del rimborso; l’indirizzo email per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del rimborso.