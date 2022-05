Come pulire i sedili dell’auto: cosa serve e consigli

In tessuto o in pelle, i sedili necessitano della giusta attenzione: ecco una serie di indicazioni utili a mantenerli sempre al meglio.

Prendersi cura dell’interno della propria auto è importante per il benessere di conducenti e passeggeri, e anche per la sicurezza di guida. In effetti, l’autovettura rappresenta il “prolungamento” della casa, e un’appendice del corpo umano. A bordo dell’auto si trascorrono ore e ore (addirittura fino ad undici ore alla settimana, e fino ad un terzo della propria esistenza). Allo stesso modo di qualsiasi componente del veicolo, anche i sedili necessitano della corretta manutenzione. Vediamo, in questa guida, come prendersi cura dei sedili, l’occorrente per pulirli e i consigli per una corretta manutenzione.

Perché è importante la pulizia dei sedili

La polvere, i residui di cibo, le macchie, i peli dei nostri amici a quattro zampe sono soltanto alcune conseguenze della vita a bordo della vettura. Per questo, è fondamentale non dimenticarsi di pulire i sedili quando si provvede alla manutenzione del veicolo “fuori” e “dentro”. Tanto più che si tratta di precauzioni tornate utilissime, nell’emergenza sanitaria, per diminuire i rischi di contagio. Tutti motivi che consigliano di non lesinare nel dare la giusta attenzione all’interno della propria vettura: una spesa di pochi euro e qualche decina di minuti sono sufficienti per una corretta pulizia dei sedili.

Pulizia dei sedili: l’aspirapolvere

Strumento indispensabile e da avere sempre a portata di mano: che sia di quelli a gettone dell’autolavaggio oppure portatile (si acquistano con una spesa relativamente modesta, e possono essere collegati alla presa da 12V dell’accendisigari, o ancora si possono utilizzare quelli con le batterie al litio), l’aspirapolvere è il primo passo per la pulizia dell’abitacolo e dei sedili.

Pulire i sedili: la spazzola

Prima di passare l’aspirapolvere, è bene provvedere ad una spazzolata (meglio se con setole non troppo dure): questo permette di far uscire allo scoperto piccole foglie, briciole, sassolini, minuscoli rametti, che potranno poi essere rimossi con più facilità. Bisogna inoltre ricordarsi delle cuciture dei sedili, che spesso nascondono “il grosso” dei residui da eliminare. Lo stesso procedimento va effettuato anche per pulire i tappetini e la moquette, compresa quella sotto i sedili. Per operare con più comodità, è consigliabile spingere in avanti ciascun sedile, fino alla battuta di fine corsa, e ribaltare lo schienale verso il cruscotto.

Prodotti per la pulizia dei sedili in tessuto

I prodotti specifici per pulire i sedili in tessuto sono molti: l’importante è fare attenzione alle rispettive modalità di impiego, e seguire con il massimo scrupolo le istruzioni del produttore. Alcuni prodotti per la pulizia dei sedili agiscono “a secco”, altri detergono il sedile soltanto con un velo di umido.

Pulizia dei sedili fai-da-te: cosa serve

Per pulire i sedili in tessuto si possono utilizzare alcuni prodotti di comunissimo utilizzo quotidiano, e che elenchiamo di seguito.

Detersivo liquido per piatti (due cucchiaini);

Bicarbonato di sodio (due cucchiai);

Mezzo litro di acqua calda;

Una bacinella;

Una spazzola a setole piuttosto morbide;

Un asciugamano morbido e pulito;

Panni in microfibra.

Come pulire i sedili in tessuto

Dopo avere passato l’aspirapolvere (con il beccuccio per raggiungere meglio le zone delle cuciture) per rimuovere i residui di polvere, briciole e (se si fuma) cenere accumulatisi sui sedili, si può passare all’opera mescolando i prodotti sopra indicati. Va tenuto presente che il bicarbonato ha un buon potere sgrassante. Con la spazzola si mescolano i componenti; una volta estratta, avendo cura di mantenerla umida (non “bagnata”: non deve grondare acqua, per dire), la si passa sulle superfici dei sedili compiendo dei leggeri movimenti circolari.

Il tessuto non deve assorbire troppo prodotto, altrimenti si rischia di provocare delle macchie di bagnato che richiederanno un periodo di asciugatura discretamente lungo. È bene limitarsi ad un passaggio superficiale: l’azione dell’acqua, del sapone per piatti e del bicarbonato sarà efficace.

Una volta terminata questa operazione, si proceda con l’asciugamano a tamponare l’intera superficie del sedile e, in ultimo, il panno in microfibra utile ad asportare i “pelucchi” residui lasciati dall’asciugamano stesso.

L’ultimo passaggio consiste nel favorire l’aerazione dell’abitacolo: se si dispone di un phon per capelli, tanto meglio. In alternativa si può, con un po’ di pazienza, attivare al massimo il riscaldamento interno, avendo cura di lasciare aperti tutti i finestrini. È importante (vale la pena ripeterlo) non avere fretta.

Fare una prova, prima di pulire i sedili

Per essere sicuri di quale sarà il risultato, è consigliabile fare un “test” dei prodotti da utilizzare per la pulizia dei sedili su una piccola superficie, magari difficilmente visibile. In caso di esito positivo, si potrà compiere in tutta tranquillità l’operazione per intero.

Pulire i sedili: spray igienizzanti e antiacaro

Per liberare in modo efficace l’abitacolo (sedili compresi) dalle impurità e dalle sostanze nocive, si possono utilizzare prodotti sviluppati specificamente, alcuni dei quali sono classificati “Presidio medico-chirurgico 19440”. Questi spray permettono di disinfettare l’interno della vettura, semplicemente spruzzando il contenuto delle bombolette sulle superfici. Gli spray antiacaro, utilissimi e conosciuti da chi soffre di allergie, vanno spruzzati ad intervalli regolari sui sedili in tessuto e sulle moquette dei rivestimenti.

Come pulire i sedili in pelle

Sebbene all’apparenza più “facili” da pulire, i sedili in pelle sono in realtà impegnativi, perché più delicati rispetto ai sedili in tessuto. Se non si presta la dovuta attenzione, possono rovinarsi con facilità. In questa malaugurata ipotesi, la spesa per il ripristino dei sedili in pelle può essere non indifferente. Per la pulizia dei sedili in pelle, è meglio utilizzare detergenti appositi, o un panno in microfibra inumidito, e una spazzola a setole molto morbide. Alcuni pareri sostengono che per conservare la freschezza della pelle dei sedili sia consigliabile utilizzare un poco di crema detergente per il viso. Bisogna tuttavia fare attenzione alla composizione della crema, che non deve essere troppo grassa, ed evitare il formarsi di aloni sulla pelle dei sedili.