Come eliminare le macchie dai sedili

Se non si tratta di casi particolarmente gravi, alcuni semplici accorgimenti permettono un ottimo risultato: esaminiamo le soluzioni e come intervenire.

Basta una piccola disattenzione, e il danno è fatto: il sedile non è più nelle migliori condizioni. In effetti, nella grande maggioranza dei casi non lo si fa apposta. Per questo, è utile un ripasso sugli accorgimenti, economici ed efficaci, da adottare se si devono eliminare macchie dai sedili.

I sedili si sporcano con l’uso: è inevitabile

Le migliori condizioni dell’autovettura riguardano tanto la meccatronica (motore, parti meccaniche, gestione elettronica) quanto la carrozzeria e gli interni. Condizioni che rappresentano il primo “biglietto da visita” per il veicolo (e quindi per il suo proprietario o conducente) e denotano attenzione verso la propria sicurezza e, soprattutto, quella di tutti gli altri utenti: un corpo vettura pulito e in ordine si fa notare meglio nel traffico, e un abitacolo ben mantenuto aiuta guidatori e passeggeri di viaggiare in tranquillità e benessere.

Tuttavia, ogni veicolo si trova giocoforza esposto a tutti gli inconvenienti grandi e piccoli che possono verificarsi in qualsiasi momento. In particolare lo sporco: del resto, è stato di recente rilevato che la media di utilizzo dell’automobile è di 11 ore alla settimana: si tratta di una vera e propria “seconda casa”, che come tale necessita di essere pulita.

Coprisedili: usiamoli con attenzione

Per le persone allergiche, un valido aiuto può arrivare dai coprisedili, i quali si rivelano altrettanto utili se il veicolo viene utilizzato di frequente, magari per attività di lavoro, o se si trasportano spesso bambini o i nostri amici a quattro zampe. I coprisedili devono tuttavia essere usati in maniera accurata. Non devono cioè essere montati per nascondere lo sporco presente sui sedili, il che peraltro non serve a niente se si soffre di allergie alla polvere o agli acari. Chiunque sia affetto da questo disturbo, che può assumere anche una certa gravità, si accorgerà ben presto che “sotto” la pulizia non è il massimo.

Pulizia dei sedili: la regola generale

Nei casi di normale manutenzione, il migliore risultato per la pulizia dei sedili si ottiene mettendo in pratica le stesse modalità utilizzate in tutti i luoghi frequentati da persone: una spazzola a setole morbide ed un aspirapolvere (da usare in questo ordine) possono essere sufficienti per pulire la superficie dei sedili e sotto di essi.

Pulire i sedili in base al tipo di macchia

Se si devono smacchiare i sedili, bisogna peraltro considerare si quale sostanza si tratta, perché in questo caso le soluzioni possono essere molteplici in base al numero di macchie, alla loro natura ed anche in relazione al materiale di rivestimento dei sedili.

Ad esempio: se si deve eliminare una macchia “fresca”, il trattamento sarà differente rispetto ad una macchia più “vecchia”. E i sedili in pelle esigono modalità di pulizia diverse dai rivestimenti in tessuto.

Macchie sui sedili: i casi più frequenti

Eliminare macchie di caffè dai sedili. Prima di tutto, bisogna tamponare la macchia con carta assorbente per eliminare il caffè in eccesso (non si deve strofinare, altrimenti c’è il rischio di espandere la macchia sul sedile). La seconda operazione consiste nel tamponare la macchia con un bicchiere di acqua e mezzo bicchiere di aceto, emulsionati e lasciandoli asciugare per qualche minuto;

Prima di tutto, bisogna tamponare la macchia con carta assorbente per eliminare il caffè in eccesso (non si deve strofinare, altrimenti c’è il rischio di espandere la macchia sul sedile). La seconda operazione consiste nel tamponare la macchia con un bicchiere di acqua e mezzo bicchiere di aceto, emulsionati e lasciandoli asciugare per qualche minuto; Eliminare macchie di inchiostro dai sedili. Può essere utile spruzzare della lacca per capelli sulla macchia, e subito dopo tamponare con un panno (o un fazzoletto) bagnato con acqua, oppure con lo stesso procedimento utilizzare un batuffolo imbevuto di alcol;

Può essere utile spruzzare della lacca per capelli sulla macchia, e subito dopo tamponare con un panno (o un fazzoletto) bagnato con acqua, oppure con lo stesso procedimento utilizzare un batuffolo imbevuto di alcol; Eliminare macchie di unto dai sedili. È essenziale agire subito, per evitare che le tracce di olio penetrino nel tessuto di rivestimento. Per assorbire rapidamente la sostanza che ha provocato la macchia di unto, è bene utilizzare subito del sale o del borotalco, e lasciarli agire per almeno una decina di minuti. Terminata questa prima operazione, lo step successivo consiste nel passare con delicatezza un panno inumidito con acqua e sapone di Marsiglia, facendo sì di non bagnarlo altrimenti anche il liquido che dovrebbe eliminare la macchia verrà completamente assorbito dal sedile;

È essenziale agire subito, per evitare che le tracce di olio penetrino nel tessuto di rivestimento. Per assorbire rapidamente la sostanza che ha provocato la macchia di unto, è bene utilizzare subito del sale o del borotalco, e lasciarli agire per almeno una decina di minuti. Terminata questa prima operazione, lo step successivo consiste nel passare con delicatezza un panno inumidito con acqua e sapone di Marsiglia, facendo sì di non bagnarlo altrimenti anche il liquido che dovrebbe eliminare la macchia verrà completamente assorbito dal sedile; Eliminare macchie di vomito dai sedili. Inconveniente che può capitare a chi trasporta dei bambini: in questo caso, si consiglia di versare subito dell’acqua frizzante sulla macchia, e lasciarla agire per una decina di minuti. Successivamente, bisogna asciugare con un panno pulito.

Come eliminare le macchie dai sedili in pelle

La pulizia dei rivestimenti in pelle dei sedili richiede particolare attenzione, e non va effettuata “improvvisando” trattamenti estemporanei: i sedili in pelle sono più delicati, quindi il rischio di rovinarli definitivamente – con costi di ripristino ben più elevati rispetto ai sedili in tessuto – è purtroppo più facile.

Le eventuali parti danneggiate o graffiate non vanno trattate con prodotti detergenti né con acqua. E, per non rischiare di graffiarli, prima di effettuare una pulizia vera e propria si deve eliminare qualsiasi residuo di polvere o di sporco, con un aspirapolvere o un prodotto specifico per la cura della pelle dei sedili, e senza esercitare pressione.

Togliere macchie di liquido dai sedili in pelle

In questo caso, si può utilizzare un panno morbido e, immediatamente dopo, trattare con un prodotto adatto alla pulizia del cuoio.

Eliminare macchie resistenti dai sedili in pelle

Prima di usare il panno, è necessario passare con delicatezza una spazzola a setole morbide, e soltanto in un secondo momento spruzzare il detergente e dare una passata con il panno.

Prodotti dedicati per la pulizia dei sedili

I procedimenti “fai-da-te” che abbiamo passato in rassegna possono rivelarsi utili se effettuati con attenzione. È vero che, tuttavia, non sempre c’è il tempo o la voglia di provarli, oppure non si è sicuri che il risultato sarà perfetto. Vale quindi la pena prendere in considerazione i numerosi prodotti smacchianti in commercio, già sviluppati dalle aziende produttrici e specifici per il rivestimento da trattare.

Le tipologie di prodotti per rimuovere le macchie dai sedili sono varie: dalle salviettine umidificate agli spray liquidi o “a secco”. Questi ultimi vanno usati con cura a seconda del tipo di macchia o del tempo trascorso prima del trattamento, e bisogna sempre aerare l’abitacolo per consentire al prodotto di asciugarsi.

Se ci sono dei dubbi, oppure se la macchia da rimuovere dal sedile è particolarmente ostica, le soluzioni fai-da-te possono non essere un buon rimedio: in questo caso, non resta che rivolgersi ad un tappezziere o un carrozziere e, a fronte di una spesa di qualche decina di euro, essere ragionevolmente sicuri di un lavoro ben fatto.