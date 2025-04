Con una storia che attraversa quattro decenni, la Fiat Panda si è affermata come un’icona intramontabile dell’automobilismo europeo. Dal suo esordio nel 1980, questa citycar ha saputo combinare semplicità, versatilità e robustezza, conquistando il cuore di milioni di automobilisti e raggiungendo l’incredibile traguardo di quasi 9 milioni di unità vendute.

Panda 34, fuori dal comune

Il percorso evolutivo della Panda è stato segnato da motorizzazioni che hanno definito ogni epoca. La prima versione, la Panda 30, si distingueva per il suo bicilindrico da 652 cc, capace di 30 CV. Tuttavia, con una coppia limitata di 4,2 kgm a 3.000 giri, le sue prestazioni risultavano modeste, specialmente sui percorsi in salita. Per soddisfare le esigenze del mercato estero, nacque la Panda 34, dotata di un motore quattro cilindri da 843 cc derivato dalla Fiat 850. Questo propulsore, con i suoi 34 CV e una coppia di 5,8 kgm, offriva un incremento del 38% in termini di performance, consentendo di raggiungere una velocità massima di 125 km/h.

Una vera rivoluzione arrivò nel 1983 con l’introduzione della Panda 4×4, che portò la trazione integrale in un segmento dove era impensabile trovarla. Questa versione si rivelò ideale per affrontare terreni difficili, diventando una scelta privilegiata per chi viveva in montagna. Con il passare degli anni, l’offerta si ampliò ulteriormente grazie all’introduzione delle motorizzazioni diesel, che aumentarono l’appeal della Panda tra gli automobilisti.

L’evoluzione di un mito

Oggi, con l’arrivo della Grande Panda, Fiat dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare senza dimenticare le proprie radici. Questa nuova versione, una B-SUV dal design contemporaneo e tecnologia avanzata, richiama con stile le linee iconiche della “scatoletta” degli anni ’80, unendo passato e futuro in un’unica soluzione.

Con quasi 9 milioni di esemplari venduti, la Fiat Panda non è solo un’automobile, ma un simbolo culturale di praticità e innovazione accessibile. La sua eredità continua a influenzare il panorama automobilistico, confermandola come una delle utilitarie più amate di sempre.