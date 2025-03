Un caso singolare si è verificato nel Comune di Luni, in provincia di La Spezia, dove un veicolo della Protezione Civile, fondamentale per le emergenze, è stato bloccato a causa di un fermo amministrativo. La causa? Una multa non pagata per il passaggio con il rosso, rilevata dal sistema automatico di Castelnuovo Magra e mai saldata, ha generato un debito di 682 euro, ora cresciuto a 652 euro più costi amministrativi.

Una multa non pagata

Il blocco del mezzo, indispensabile per gestire situazioni di calamità, ha sollevato interrogativi sulla gestione amministrativa del Comune. Il sindaco Alessandro Silvestri, per evitare ulteriori ritardi, ha dichiarato di voler saldare personalmente la contravvenzione: “Non possiamo permettere che un mezzo bloccato metta a rischio la sicurezza pubblica in caso di emergenza”, ha affermato, considerando anche l’opzione di una rateizzazione del pagamento.

Dalle indagini interne è emerso che l’infrazione è stata commessa da un dipendente comunale, oggi non più in servizio. Questo episodio evidenzia lacune nei processi di gestione documentale del Comune, sottolineando la necessità di un miglioramento organizzativo per evitare simili situazioni in futuro.

Un monito per tutte le amministrazioni

La vicenda, oltre a mettere in luce un errore amministrativo, serve da monito per tutte le amministrazioni pubbliche: anche una semplice dimenticanza burocratica può compromettere servizi essenziali, con potenziali conseguenze gravi per la collettività.