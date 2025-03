Una giornata di lavoro si è trasformata in un incubo per una postina di Genova, caduta con il suo scooter a causa di una buca non segnalata in via Manuzio. Come se non bastasse, la donna ha ricevuto una multa per “mancato controllo del veicolo”, suscitando indignazione tra i cittadini e i colleghi. L’incidente, avvenuto il 12 marzo 2025, ha messo in evidenza le precarie condizioni delle strade genovesi, un problema ormai cronico.

Postina cade per una buca in scooter

Secondo i rappresentanti sindacali, è inaccettabile che i lavoratori debbano subire le conseguenze di una manutenzione stradale inadeguata. “Non possiamo tollerare che la sicurezza dei cittadini venga compromessa in questo modo”, ha dichiarato un portavoce, chiedendo interventi immediati per migliorare la sicurezza stradale.

Le autorità locali hanno risposto affermando che il budget per la manutenzione è stato incrementato e che sono in corso lavori di ripristino in diverse aree della città. Tuttavia, i genovesi rimangono scettici, lamentando interventi troppo lenti rispetto alla gravità del problema. Intanto, gli avvocati della postina stanno valutando di impugnare la sanzione, sostenendo che l’incidente sia stato causato da un difetto strutturale e non da negligenza personale.

Un episodio che fa discutere

Questo episodio rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme sulla necessità di azioni concrete per garantire infrastrutture sicure e adeguate. La vicenda non solo ha scatenato un acceso dibattito, ma ha anche sottolineato l’urgenza di soluzioni rapide per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro.