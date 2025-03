Stellantis, il quarto costruttore automobilistico al mondo, rinnova il suo impegno verso l’Italia, consolidando un legame che affonda le radici in una storia industriale di ben 125 anni. Durante un’audizione in Parlamento, il presidente John Elkann ha illustrato i risultati raggiunti e i progetti futuri, sottolineando l’importanza del Paese nel panorama globale del gruppo.

Nonostante un mercato automobilistico europeo in contrazione del 7% nei primi mesi del 2025, Stellantis guarda avanti con ottimismo, pianificando il lancio di dieci nuovi modelli entro il 2026. Un investimento significativo è previsto per l’adozione di piattaforme multi-energia negli stabilimenti di Melfi e Cassino, nonché per lo sviluppo della piattaforma dedicata ai veicoli commerciali leggeri ad Atessa. Questo piano mira a incrementare la produzione e a rafforzare la competitività della filiera automotive italiana.

L’impegno economico del gruppo è altrettanto rilevante: negli ultimi vent’anni, Stellantis ha contribuito con 14 miliardi di euro in imposte dirette, cifra che sale a 32,2 miliardi includendo IVA e tasse sui dipendenti. Inoltre, gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 53 miliardi di euro, con un rapporto straordinario di 50 a 1 rispetto ai contributi pubblici ricevuti.

Sul fronte dell’innovazione tecnologica, Stellantis si conferma leader in Italia, vantando il maggior numero di brevetti depositati nel 2024. Per il futuro, il gruppo prevede ulteriori investimenti per 2 miliardi di euro nell’anno corrente e 6 miliardi destinati ai fornitori italiani, dimostrando una chiara volontà di sostenere e valorizzare l’intero ecosistema produttivo nazionale.

Chiudendo il suo intervento, Elkann ha auspicato che il rapporto tra Stellantis e l’Italia non sia più motivo di divisione, ma rappresenti un’opportunità per costruire insieme un futuro prospero e innovativo. Questo approccio riflette una visione strategica che guarda oltre le sfide del presente, puntando a rafforzare ulteriormente il ruolo del gruppo nel contesto globale.