Audi, carburante sostenibile HVO: come funziona e dove si trova

È un olio vegetale idrotrattato, con riduzione di CO2 fino al 95% e ottimizzazione del rendimento termico rispetto al comune gasolio; compatibile con diversi modelli della lineup Audi e Volkswagen.

Sebbene l’obiettivo sia elettrico, il cammino per giungere a quel traguardo passa anche per i motori endotermici, che se “aggiornati” in tema di sostenibilità possono dare un valido contributo alla decarbonizzazione. È, in buona sostanza, il “biglietto da visita” con il quale Audi annuncia la compatibilità dei suoi motori turbodiesel a sei cilindri con l’utilizzo del carburante rinnovabile HVO (olio vegetale idrotrattato).

Anche l’endotermico contribuisce al futuro green

In effetti, la strategia Audi è rivolta al raggiungimento di una mobilità a zero emissioni e ad un bilancio carbon neutral entro il 2050.

L’orizzonte è, sì, elettrico. E, come indicato dal programma “Vorsprung 2030”, il marchio dei Quattro Anelli lancerà dal 2026 sul mercato globale nuovi modelli a zero emissioni. Oliver Hoffmann, membro del board per lo sviluppo tecnico di Audi, dichiara che a Ingolstadt si guarda con la massima attenzione all’efficienza ed alle emissioni delle attuali proposte a combustione.

Superiore efficienza, minori emissioni

“Stiamo sviluppando l’attuale lineup endotermica in funzione di una superiore efficienza e minori emissioni. Una delle possibili soluzioni tecniche consiste nella compatibilità con l’utilizzo di carburanti sostenibili, come l’HVO. Prima di dare ‘via libera’ al nuovo carburante, abbiamo testato gli effetti su molteplici componenti, e rilevato tanto le performance quanto le emissioni allo scarico: i risultati ottenuti sono degni di nota”, afferma Matthias Schober, responsabile della Divisione Sviluppo dei motori Audi TFSI, Audi TDI e Audi Plug-in Hybrid ad architettura “a V”.

Volkswagen lo aveva annunciato a fine 2021

Nel dettaglio, indica Audi, i motori turbodiesel con potenze fino a 286 CV e prodotti da metà febbraio sopportano il rifornimento con il carburante HVO, in ossequio alla normativa europea EN 15940. Si tratta di una tecnologia adottata di recente dalla capogruppo Volkswagen: a dicembre 2021, Wolfsburg aveva resa nota l’approvazione dell’utilizzo di carburanti a base paraffinica per i suoi modelli equipaggiati con le unità motrici a gasolio TDI di ultima generazione.

Roadmap: quali modelli possono utilizzarlo

Più nello specifico, il carburante HVO è adatto per l’alimentazione di tutti i motori diesel Audi V6 fino a 286 CV di potenza massima, prodotti da metà febbraio 2022 e che equipaggiano le lineup Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q7 e Q8.

Dall’inizio di marzo 2022, la compatibilità andrà a riguardare anche Audi Q5 3.0 TDI.

Successivamente, sarà la volta della versione da 245 CV di Audi A6 allroad quattro.

Per Volkswagen, il SUV Touareg nella declinazione da 231 CV è compatibile.

In Europa, HVO può essere adottato anche dalle motorizzazioni diesel 4 cilindri di Audi A3, Audi Q2 e Audi Q3 prodotte da giugno 2021.

Fra i modelli realizzati sulla piattaforma MLB–Modularer Langbaukasten, le versioni TDI quattro cilindri di Audi A4, A5, A6, A7 e Q5 sono compatibili con l’HVO da metà 2021 in Italia, Danimarca e Svezia.

Una “famiglia” green

Tecnicamente, per “olio vegetale idrotrattato” si intende un combustibile bio che consente “Una riduzione delle emissioni di CO2 fra il 70% ed il 95% rispetto al gasolio fossile. Inoltre, il numero di cetano è significativamente più elevato nell’HVO in rapporto al gasolio: un 30% in più che va a vantaggio del rendimento termico. Gli effetti positivi – prosegue Audi – sono più evidenti nelle fasi di avviamento a freddo”.

L’HVO è un carburante di tipo BTL (da biomassa a liquido): Audi ricorda che, oltre a questo sistema, ci sono altri metodi di produzione dei combustibili diesel di sintesi:

GTL (Gas-to-Liquid, da gas a liquido);

(Gas-to-Liquid, da gas a liquido); PTL (Power-to-Liquid, da energia a liquido), che si ottiene in maniera sostenibile da energie rinnovabili, acqua e CO2 dall’atmosfera.

Come viene prodotto

L’identificazione dei carburanti regolati dalla normativa EN 15940 avviene con l’espressione XTL (X-to-Liquid, dove con “X” si intende il componente originale). In effetti, i distributori che erogano questo tipo di carburante vengono contrassegnati da questo simbolo, replicato da un adesivo ad hoc in corrispondenza del tappo del serbatoio nei modelli Audi compatibili. Parti integranti della produzione del biodiesel HVO sono i materiali di scarto, come l’olio di cottura utilizzato dall’industria alimentare o i residui agricoli. Mediante un processo che incorpora idrogeno (idrogenazione), gli olii vengono convertiti in idrocarburi alifatici, adatti ad essere utilizzati nei motori diesel.

Disponibilità

Il diesel HVO, rende noto Audi, è già disponibile in più di 600 stazioni di servizio in Europa, la maggior parte delle quali situate in Scandinavia. In virtù di diversi progetti-pilota, come ad esempio quello relativo all’impianto di Werlte (Bass Sassonia) dedicato alla produzione di e-gas, Audi ha maturato un’ampia esperienza nella produzione di carburanti sostenibili: un know-how condiviso con Volkswagen Group che fa da base per lo sviluppo di un sistema energetico eco friendly. Dal canto suo, il Gruppo VAG collabora con le aziende produttrici di olii minerali e con le utility dell’energia, mettendo a disposizione la propria competenza in ordine alla compatibilità degli attuali motori con i reFuels.

I vantaggi

Da marzo 2021 l’R33 Blue Diesel è disponibile nelle stazioni di rifornimento degli stabilimenti Audi ad Ingolstadt e Neckarsulm. Con R33 Blue Diesel, compatibile con tutti i modelli TDI (anche quelli più datati) la componente rinnovabile – basata su materiali residui e di scarto – arriva al 33%. Due i principali vantaggi:

Riduzione delle emissioni di CO2 del 20% rispetto al diesel fossile;

del 20% rispetto al diesel fossile; Effetti positivi sull’usura e sulla durata dei componenti, grazie all’impiego di speciali additivi.

L’R33 Blue Diesel, inoltre, soddisfa lo standard EN 590 attualmente più diffuso.

Presto arriverà anche la versione “benzina”

Lo step di evoluzione dell’R33 prosegue: oltre che presso le stazioni di rifornimento di Audi e Volkswagen, l’R33 Blue Diesel viene via via distribuito in alcune aree di servizio pubbliche. A breve, annuncia Audi, vi si affiancherà l’R33 Gasoline, una declinazione altrettanto sostenibile della benzina, che potrà essere utilizzato per i motori TFSI. E, più avanti, Audi e Gruppo VAG renderanno compatibili ulteriori motori a combustione con i carburanti sintetici rinnovabili.

