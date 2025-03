Rinascere come una fenice dalle ceneri del tempo: questa è la storia di una BMW M6 del 1987, che, dopo oltre due decenni di abbandono, torna a brillare come simbolo del fascino senza tempo delle auto classiche. Questo capolavoro automobilistico è stato riportato in vita grazie al meticoloso lavoro di restauro condotto dagli specialisti di AMMO NYC, noti per la loro maestria nel detailing auto.

Un progetto ambizioso

Il progetto di restauro, nato dal desiderio dei figli del proprietario di sorprendere il padre, soprannominato “dottor M”, ha richiesto interventi straordinari. La carrozzeria, ricoperta da anni di sporcizia e ossidazione, è stata sottoposta a un lavaggio profondo e a una lucidatura meticolosa per restituire lucentezza alla vernice originale. Gli interni, devastati dal tempo, sono stati rinnovati con l’aiuto di Tom di Ace Tire, che ha contribuito a restituire loro il fascino originario. Infine, l’installazione di nuovi pneumatici Vredestein Quatrac ha completato l’opera, migliorando non solo l’estetica ma anche le prestazioni.

Un’auto che è entrata nella storia

Questa rinascita celebra non solo la leggendaria BMW M6, dotata del suo iconico motore sei cilindri in linea, ma rappresenta anche un tributo alla passione per il restauro auto e alla conservazione del patrimonio automobilistico. La consegna dell’auto restaurata al suo proprietario è stata il momento culminante di un viaggio che dimostra come dedizione e competenza possano trasformare un relitto in un capolavoro.

Il lavoro svolto su questa vettura non è solo un esempio di artigianato di altissimo livello, ma anche un messaggio di speranza per tutti gli appassionati di auto classiche: ogni veicolo, indipendentemente dal suo stato, può essere riportato alla sua gloria originale con il giusto impegno e una visione chiara.