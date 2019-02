Honda: 1000 euro di sconto su CRF 250 R e 450 R

Il mese di febbraio sorride a tutti coloro che hanno il desiderio irrefrenabile di possedere una Honda CRF 250 R o una 450 R, una moto che in questo mese si può avere con 1.000 euro di sconto presso i concessionari RedMoto che aderiscono all’iniziativa. Questa campagna promozionale prende il nome di “Vai a mille con la tua nuova CRF” e consente di portare a casa la CRF 250 R ad un prezzo di 7.490 euro, anziché 8.490 euro, mentre la CRF 450 R è venduta ad un prezzo promozionale di 7.990 euro, invece che 8.990 euro. Per agevolare ulteriormente l’acquisto, è prevista una tipologia di finanziamento per entrambi i modelli fino a 5.000 euro a interessi zero.

La CRF 250 R è stata aggiornata completamente nel corso del 2018, con delle soluzioni che hanno incrementato notevolmente le prestazioni. E’ migliorata la coppia ai bassi regimi, inoltre l’elettronica viene integrata con il Launch Control HRC a tre livelli. Con la 450 R condivide il telaio, le sospensioni Showa e la ciclistica. La 450 R non ha bisogno di presentazioni, poiché si è fatta conoscere dal pubblico a partire dal 2002, ma la versione 2019 ha introdotto delle nuove soluzioni. Anche in questo caso esordisce il sistema Launch Control HRC con tre modalità, che garantisce degli scatti da fermo sempre all’altezza. Un sensore di cambio di marcia è un’altra delle novità, che facilita la guida per mezzo di una gestione delle cambiate sempre ottimizzata. Il pacchetto è completato anche da un impianto di alimentazione PGM-FI sintonizzato per iniettare il carburante due volte per ciclo. Novità e migliorie anche per la pompa dell’olio e per il piatto spingidisco della frizione.

Michele Berera, Sales & Marketing Director di RedMoto, ha spiegato perché questo è il momento giusto per avere una Honda CRF: “Il periodo scelto per la promozione non è affatto casuale e coincide col mese in cui molti piloti ed appassionati decidono di acquistare una nuova moto da cross per affrontare la stagione. Grazie ad un super prezzo ed al finanziamento a tasso zero, proponiamo al pubblico un prodotto di assoluto valore con un vantaggio importante per il cliente”.