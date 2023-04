MotoGP, GP di Jerez: gli orari TV e dove vederlo

La MotoGP 2023 arriva Jerez per il GP di Spagna, quarto round del Motomondiale, dopo i Gran Premi disputati in Portogallo, Argentina e Stati Uniti.

L’uomo da battere al momento è Marco Bezzecchi, che guida la classifica piloti con 64 punti (+11 sul primo inseguitore). A seguire, in seconda posizione, c’è il Campione del Mondo in carica, Pecco Bagnaia, protagonista di un’altra caduta nel GP di Austin, seguito da Alex Rins, vincitore dell’ultimo Gran Premio.

Marc Marquez, intanto, non tornerà neanche a Jerez: la decisione è arrivata dopo un consulto con il medico che lo ha operato alla mano. Lo spagnolo tornerà in pista in occasione del GP di Francia, a Le Mans, il 14 maggio prossimo.

L’appuntamento con il GP di Spagna è fissato per venerdì alle 9:00, con le prove libere della Moto3. La mattina di sabato 29 si svolgeranno le qualifiche e, alle 15:00, spazio alla Sprint Race.

La gara della MotoGP è in programma domenica alle 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Per l’occasione anche TV8 trasmetterà tutto in diretta.

MotoGP, Jerez: ORARI E DIRETTE TV

Venerdì 28 aprile

Ore 9:00 prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 Moto2

Ore 10.45: prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 Moto2

Ore 15:00 prove libere 2 MotoGP

Sabato 29 aprile

Ore 8.40: prove libere 3 Moto3

Ore 9.25: prove libere 3 Moto2

Ore 10.10: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: qualifiche MotoGP

Ore 12.50: qualifiche Moto3

Ore 13.45: qualifiche Moto2

Ore 15:00 gara sprint MotoGP

Domenica 30 aprile

Ore 10.45: warm up MotoGP

Ore 11:00 MotoGP Rider Fan Parade

Ore 12:00 gara Moto3

Ore 13.15: gara Moto2

Ore 15:00 gara MotoGP