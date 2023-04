MotoGP 2023: il punto dopo la terza gara del campionato

Dopo tre gare disputate, con l’ultima gara in Texas tenutasi pochissimi giorni fa, la MotoGP 2023 si prepara per il prossimo appuntamento di Jerez de la Frontera in programma il 30 aprile prossimo.

Nel Gran Premio delle Americhe Alex Rins ha vinto la gara della domenica, mentre il vincitore della Tissot Sprint Francesco Bagnaia al Circuit of The Americas è caduto mentre si trovava sotto la pressione dello spagnolo.

Rins in Texas ha conquistato 34 punti e ora è terzo in classifica. Marco Bezzecchi – che in Texas ha rimediato un sesto posto sia sabato che domenica – ha allungato in classifica e ora ha 11 punti di margine su Bagnaia.

MotoGP, per Vinales ottimo inizio di campionato

Inizio positivo di campionato per Maverick Viñales, che occupa la quarta piazza. Rimasto fuori dalla zona punti nella Tissot Sprint, il pilota Aprilia ieri è arrivato quarto e adesso ha una lunghezza di vantaggio su Johann Zarco.

Luca Marini è stato tra i protagonisti del fine settimana con 23 punti ottenuti frutto del settimo posto nella Tissot Sprint e del secondo posto nella gara di domenica.

Il pilota del team VR46 ha portato a casa il suo primo podio nella Classe Regina e adesso è sesto in classifica. Fabio Quartararo, invece, nella Sprint race è caduto e nella gara ha piazzato la sua moto sul terzo gradino del podio, e ora occupa il settimo posto.

Classifica Generale