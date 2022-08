Polizia di Stato: in arrivo 170 Yamaha Tracer 9

La Polizia di Stato rinnova il suo parco moto, così arrivano delle nuovissime Yamaha Tracer 9. Saranno 170 gli esemplari che andranno a nutrire la batterie delle motociclette delle Forze dell’Ordine, che in sella a queste moto andranno a scovare e a combattere il crimine nelle varie città di tutto lo Stivale. Non è la prima volta che la Casa di Iwata fornisce le proprie creature alla Polizia, anzi è un sodalizio fortunato che si rinnova, dopo aver allestito i propri mezzi anche per i Carabinieri.

Un’unione che funziona

Dopo le Yamaha Tracer 7 e le FJR 1300 Polizia Stradale, adesso tocca alle Tracer 9 combattere il crimine. Lo faranno grazie a delle caratteristiche particolarmente apprezzate, quali le prestazioni vivaci, la buona dinamica di guida e la versatilità. L’unione tra Yamaha e Polizia sembra funzionare sotto molteplici punti di vista.

Polizia di Stato: le dotazioni della Tracer 9

La Yamaha Tracer 9 della Polizia si presente con la livrea istituzionale della, poi ha un allestimento dedicato progettato in partnership con INTAV Srl, formato da: faro lampeggiante a tecnologia LED montato su un palo telescopico ad estensione manuale; coppia di lampeggianti frontali a tecnologia LED integrati al parabrezza di serie; Kit sonoro costituito da una coppia di altoparlanti in neodimio con profilo ribassato, master e slave, forniti di modulo elettronico; sistema di gestione con pulsantiera stagna dotata di pulsanti retroilluminati, predisposizione radio veicolare per la connessione della flotta.

Le dichiarazioni

Vito Caramia, Dealer Development & New Business Dept. Manager, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il rinnovato sodalizio: