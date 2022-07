Le 5 moto più vendute del 2022 (primo semestre)

Quali sono le moto più vendute del 2022? Siamo perfettamente a metà dell’anno e possiamo tracciare un primo bilancio di quelle che sono le due ruote preferite dal pubblico italiano fino ad oggi.

Esaminiamo, insomma, il primo semestre in attesa di tirare le somme definitive il prossimo gennaio 2023. Senza dimenticare che difficilmente gli equilibri raggiunti dopo 6 mesi vengono stravolti nei 6 mesi successivi. Guardiamo dunque quali sono le 5 moto più vendute in Italia fino ad oggi

1 Benelli Trk 502 X (4.436)

Non è più una sorpresa ormai. La Benelli TRK 502 /502 X è ormai da tempo in testa alla classifica delle moto più vendute. Si tratta dell’enduro stradale media del marchio pesarese, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente. Si presenta con un design moderno e robusto e con un motore da 499 cc e 48 CV di potenza. Viene venduta al prezzo di 5.990 euro.

2 BMW R 1250 GS (2.510)

A seguire troviamo la BMW R 1250 GS, la enduro stradale premium per eccellenza. Per tantissimi anni è stata la moto più venduta in assoluta e presenta un equilibrio generale tra prestazioni, comfort e versatilità che la rende una moto perfetta per poter far tutto ai massimi livelli e senza rinunciare a una dotazione di notevole livello. Ha un motore boxer da 1.254 cc da 136 CV di potenza e costa 19.350 euro.

3 Yamaha Ténéré 700 (1.783)

È poi la volta della Yamaha Tenere, un’enduro stradale media che fa dell’agilità, della precisione di guida, delle capacità fuoristradistiche e del rapporto qualità/prezzo i suoi principali punti di forza. È snella, leggera e performante. Monta un bicilindrico da 689 cc capace di erogare una potenza di 73 CV circa. E viene proposta con un prezzo di partenza di 9.799 euro.

4 Ducati Multistrada V4 (1.680)

La Multistrada V4 è la Ducati più venduta in assoluto. È una moto di recente realizzazione e porta la sportività tipica del marchio (e tipica del motore V4) su un livello diverso, strizzando l’occhio al mondo del turismo e dell’Adventure. Il suo motore da 1.158 cc eroga una potenza di ben 170 CV, mentre il prezzo di vendita è pari a 19.590 euro.

5 Bmw R 1250 GS Adventure (1.573)

La BMW R 1250 GS Adventure è la versione più accessoriata della già nota R 1250 GS. La moto è equipaggiata con un pacchetto di accessori che accentua ulteriormente la sua vocazione turistica all’insegna dell’avventura e lascia invariate le caratteristiche tecniche. Ha un motore boxer da 1.254 cc da 136 CV di potenza e costa 20.720 euro.