Moto Morini: ecco la gamma Seiemmezzo

Dopo una spasmodica attesa è giunto il momento da parte di Moto Morini di presentare la sua nuova gamma Seiemmezzo, che è arrivata nelle concessionarie italiane. Scrambler e Street sono le due declinazioni di questa moto che aveva fatto sognare gli appassionati, che l’avevano potuta ammirare in anteprima nella scorsa edizione di EICMA. La Casa di Trivolzio ha annunciato anche il listino prezzi, per non lasciare più alcun dubbio a chi voglia saltare in sella a questa new entry.

Stessa base, due anime

Le Seiemezzo nascono dalla stessa base, tuttavia hanno un’anima differente che le distingue. Il telaio e le ruote (18 pollici all’anteriore, 17 al posteriore con pneumatici 120/70 e 160/60), sono i medesimi. Quanto appena detto le avvicina moltissimo, ciò che veramente è in grado di differenziarle è lo stile, perché entrambe si esprimono in modo diverso.

Differente stile

La Street possiede le linee tipiche del segmento, ed è destinata principalmente a quelle schiera di motociclisti che vogliono godersi il viaggio ricercando prima di tutto il comfort, grazie a un serbatoio da 16 litri, mentre gli pneumatici sono Angel GT. La Scrambler invece presenta un parafango più alto, la sella color cuoio e la forcella dorata. Gli pneumatici sono dei Pirelli MT60SR.

Moto Morini: il prezzo delle Seiemmezzo

Entrambe le moto sono dotate di schermo TFT a colori da 5 pollici e connettività bluetooth. Nonostante uno stile particolarmente retrò e dunque ispirato al passato, le due motociclette sono moderne e con dotazioni all’avanguardia. Ormai è impensabile di introdurre sul mercato dei prodotti che non vadano a soddisfare le più disparate esigenze di una clientela abituata a una grande offerta. Le Seiemmezzo saranNo disponibili nelle colorazioni: Starlight White, Fire Red e Smoky Anthracite per la Street, e Navy Green, Blue Storm e Night Black per la STR. Il prezzo è di 6.990 euro per la Street e 7.390 per la Scrambler.