BMW G310 RR: la nuova sportiva

BMW Motorrad ha deciso di lanciare in India la sua piccola sportiva BMW G310 RR, che per il momento verrà venduta solo in Asia.

La Casa di Monaco di Baviera ci ha pensato un po’, ha preso del tempo, ma alla fine ha deciso di lanciare sul mercato la sua piccola sportiva: la BMW G310 RR. E a prima vista sembra la scelta giusta. Si tratta di una sportiva monocilindrica, sbarcata prima di tutto sul mercato indiano e stretta parente della TVS Apache 310, anche se le grafiche e la livrea della bavarese sono ispirate alla supersportiva SS 1000 RR. E grazie a questo colpo d’occhio fornito dalla grafica con i colori MSport, la presenza scenica è assicurata.

Una dotazione ricca

La 310 RR si presenta di base con una dotazione ricca, ecco dunque luci full LED e un display TFT a colori dotato di connettività a sviluppo verticale. Presente anche il ride by wire (acceleratore elettronico) con 4 mappe motore (compresa la Race). Il pacchetto viene fornito anche con la frizione anti-saltellamento, che sicuramente farà contenti coloro che ricercano emozioni di tipo più sportivo.

Motore monocilindrico

Lo avevamo annunciato nelle righe iniziali, questa moto adotta un motore monocilindrico da 313 cc raffreddato a liquido, abbinato al cambio a 6 marce, in grado di sviluppare 34 CV a 9.250 giri/min e 28 Nm di coppia massima a 7.500 giri/min. A livello ciclistico, invece, abbiamo un telaio in tubi d’acciaio, con sospensioni compisti da una forcella a steli rovesciati da 41 mm all’anteriore non regolabile e un mono ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico. A livello di freni abbiamo un disco da 300 mm all’anteriore morso da pinza Bybre, e uno da 240 mm di diametro al posteriore. Il diametro dei cerchi è di 17 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport in misura 110/70 davanti e 150/60 dietro.

BMW G310 RR: arriverà in Italia?

La presentazione ufficiale del modello è avvenuta in India lo scorso 15 luglio, e tutto potrebbe far presagire che questa moto sarà destinata in esclusiva al mercato asiatico. Qualora le cose dovessero cambiare e ci fosse spazio per lei anche in Europa, Italia compresa, il prezzo di listino sarebbe ipotizzabile superiore a quello della attuale G 310 R che è di 5.900 euro.