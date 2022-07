Le 10 moto più vendute in Italia a giugno 2022

Quali sono le 10 moto più vendute in Italia a giugno? Ecco una rassegna modello per modello con i rispettivi prezzi

Quali sono le 10 moto più vendute in Italia nel mese di giugno? Bisogna continuare a tener conto del fatto che le immatricolazioni che consultiamo mese per mese non rispondono esattamente alla reale capacità produttiva di ciascun costruttore a causa dei problemi legati all’approvvigionamento e al contesto storico che viviamo.

Pertanto ci sono modelli che riescono a soddisfare la domanda dei clienti e altri per i quali ci sono lunghissime liste d’attesa. Fatta questa premessa, andiamo a vedere nello quali sono state le 10 moto più vendute in Italia a giugno.

1 – Benelli TRK 502 / 502 X

In testa alla classifica troviamo ormai la best seller in assoluto, nonché regina incontrastata, la Benelli TRK 502 /502 X (1080 unità a giugno). Si tratta dell’enduro stradale media del marchio pesarese, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente. Si presenta con un design moderno e robusto e con un motore da 499 cc e 48 CV di potenza. Viene venduta al prezzo di 5.990 euro.

2 – BMW R 1250 GS

La BMW R 1250 GS (494 unità a giugno) è la enduro stradale premium per eccellenza. Per tantissimi anni è stata la moto più venduta in assoluta e presenta un equilibrio generale tra prestazioni, comfort e versatilità che la rende una moto perfetta per poter far tutto ai massimi livelli e senza rinunciare a una dotazione di notevole livello. Ha un motore boxer da 1.254 cc da 136 CV di potenza e costa 19.350 euro.

3 – Yamaha Tracer 9

La Yamaha Tracer 9 è la touring dei Tre Diapason nata attorno al famoso e divertentissimo tre cilindri crossplane (890 cc) che equipaggia anche la MT-09. È una moto che coniuga divertimento e comfort, pensato per i lunghi viaggi ma anche per le uscite domenicali. Eroga una potenza di 119 CV a fronte di un peso di 213 kg. e viene proposta al pubblico a 11.799 euro.

4 – Moto Morini X-Cape

La Moto Morini X-Cape (364 unità a giugno) è la nuova enduro stradale media del brand bolognese; è entrata in produzione nel 2019. Monta un motore bicilindrico da 649 cc, capace di erogare una potenza di 61 CV. È dotata di cerchi a raggi, con l’anteriore da 19”, e viene proposta con prezzi a partire da 7.490 euro.

5 – Moto Guzzi V7

La Moto Guzzi V7 è l’iconica naked di Mandello del Lario. Si aggiorna di generazione in generazione senza mai perdere la sua identità. È classica, affascinante ma allo stesso tempo moderna e godibile alla guida. È spinta dal bicilindrico da 853 cc capace di erogare una potenza di 65 CV (a fronte di un peso di 199 kg). Viene proposta al pubblico a 8.999 euro.

6 – Yamaha Tenere 700

La Yamaha Tenere (316 unità a giugno) è un’enduro stradale media che fa dell’agilità, della precisione di guida, delle capacità fuoristradistiche e del rapporto qualità/prezzo i suoi principali punti di forza. È snella, leggera e performante. Monta un bicilindrico da 689 cc capace di erogare una potenza di 73 CV circa. E viene proposta con un prezzo di partenza di 9.799 euro.

7 – Keeway RKF 125

La Keeway RKF 125 (312 unità a giugno) è una naked di piccola cilindrata pensata per i ragazzi che si avvicinano al mondo delle due ruote. È da diversi anni la 125 più venduta in Italia grazie a un design azzeccato e a un buon rapporto qualità prezzo. Costa infatti 2.490 euro e monta un monocilindrico da 12,24 CV di potenza massima.

8 – BMW R 1250 GS Adventure

La BMW R 1250 GS Adventure (309 unità a giugno) è la versione più accessoriata della già nota R 1250 GS. È equipaggiata con un pacchetto di accessori che accentua ulteriormente la sua vocazione turistica all’insegna dell’avventura e lascia invariate le caratteristiche tecniche. Ha un motore boxer da 1.254 cc da 136 CV di potenza e costa 20.720 euro.

9 – Ducati Multistrada V4 / V4S

La Multistrada V4 è (298 unità a giugno) la Ducati più venduta in assoluto. È una moto di recente realizzazione e porta la sportività tipica del marchio (e tipica del motore V4) su un livello diverso, strizzando l’occhio al mondo del turismo e dell’adventure. Il suo motore da 1.158 cc eroga una potenza di ben 170 CV, mentre il prezzo di vendita è pari a 19.590 euro.

10 – Benelli Leoncino 800 / 800 Trail

La Benelli Leoncino 800 / 800 Trail (294 moto vendute a giugno) è la versione più potente della modern classic della Casa di Pesaro ed è anche la seconda Benelli nella Top 10 di maggio. Monta un bicilindrico da 754 cc e 76 CV di potenza circa e viene proposta al pubblico al prezzo di 7.990 euro.