Moto per principianti: quali scegliere?

Abbiamo selezionato alcune moto per principianti. Si tratta di proposte che rientrano nella fascia di cilindrata 300-400 cc

Quali sono le moto per principianti? Diciamo che non esiste una risposta definitiva a questa domanda, perché un conto è il principiante di 16 anni, un altro è il principiante di 40 anni.

In ogni caso oggi (rispetto anche a 10-15 anni fa) il mercato offre una cilindrata intermedia, da 300-400 cc (da 18 anni con Patente A2) che mette un po’ tutti d’accordo.

Può fare sicuramente al caso di un principiante adulto; magari per un principiante molto giovane sarebbe consigliabile invece optare per la cilindrata 125 cc. Vediamo ora le proposte moto per principianti più interessanti che il mercato italiano offre.

VOGE TROFEO 300 ACX SCRAMBLER

Voge propone una scrambler classica e moderna allo stesso tempo. È spinta da un motore monocilindrico dalla potenza di 25,9 cv a 8.500 giro/min. capace di donare il brio giusto in sella.

La ciclistica prevede un telaio in acciaio, una forcella a steli rovesciati da 35 mm e un mono ammortizzatore regolabile nel precarico. È disponibile nella colorazione Matt Grey, al prezzo di 3.890 euro.

BENELLI IMPERIALE 400

Un’altra classica dallo stile elegante è la Benelli Imperiale 400. Reinterpreta i modelli storici degli anni ’50. È facile e maneggevole. Monta un monocilindrico da 21 cv di potenza a 5.500 giri/min., capace di erogare una coppia di 29 Nm a 4.500 giri/min.

Adotta un telaio misto a doppia culla in tubi e piastre d’acciaio, sospensioni con forcella telescopica con steli da 41 mm davanti e un forcellone oscillante con doppio ammortizzatore al posteriore. Ed è disponibile nella colorazione nero e argento al prezzo di 3.990 euro.

HONDA CB300R

La Honda CB300R è una delle Neo Sports Café del marchio. Vanta dotazioni premium, come la forcella a steli rovesciati Showa SFF-BP da 41 mm e l’ABS a 2 canali gestito da piattaforma inerziale IMU.

È spinta dal motore monocilindrico dalla potenza di 31 cv a 9.000 giri/min e 27,5 Nm di coppia massima a 7.550 giri/min. Ed è disponibile nelle colorazioni Candy Chromosphere Red, Mat Pearl Agile Blue e Mat Gunpowder Black Metallic, al prezzo di 5.490 euro.

YAMAHA YZF-R3

È la piccola sportiva di Yamaha. Si ispira alla R1 e adotta il DNA R-Series. A spingerla ci pensa un motore bicilindrico parallelo da 321 cc e 42 cv di potenza a 10.750 giri/min.

Per quanto riguarda la ciclistica, davanti troviamo una forcella a steli rovesciati KYB che offre precisione alla guida e massimo feedback. La piccola sportiva di Yamaha, porta di accesso al mondo R/World, è disponibile nelle colorazioni Icon Blue e Yamaha Black al prezzo di 6.099 euro.

HUSQVARNA VITPILEN E SVARTPILEN 401

Vitpilen e Svartpilen sono moto che uniscono praticità a stile ricercato, con design moderno e classico. Montano entrambe un monocilindrico Euro 5 da 373 cc e 44 cv di potenza.

Vantano inoltre un avanzato pacchetto sospensioni WP Apex e l’Easy Shift, che consente di cambiare marcia senza utilizzare la frizione. Husqvarna propone la Svartpilen 401 e la Vitpilen 401 al prezzo di 6.450 euro.

KTM 390 DUKE

Una delle più performanti su strada è sicuramente la 390 Duke. Pesa 150 kg e adotta una tecnologia decisamente avanzata. È spinta da un motore monocilindrico da 44 cv e rappresenta il modello più prestazionale sul mercato guidabile con la patente A2.

La ciclistica si avvale del telaio a traliccio in tubi d’acciaio e delle raffinate e leggerissime sospensioni WP. La KTM 390 Duke è disponibile, nelle colorazioni Silver e White, al prezzo di 6.450 euro.

BMW G 310 GS

Chiude il cerchio la piccola GS. Condivide con la naked il telaio e il motore monocilindrico da 34 cv di potenza. Monta sospensioni a lunga escursione ben dimensionate e cerchi da 19″ all’anteriore e 17″ al posteriore che consentono di affrontare ogni tipo di terreno.

Il design richiama quello delle grosse moto maxi enduro BMW (F 850 Gs ed R 1250 GS). La G 310 GS offre un’ergonomia comoda e una dotazione di serie di alta qualità. Ed è disponibile nelle colorazioni Polar White, Triple Black e Rallye al prezzo di 6.550 euro.