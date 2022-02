Auto e ciclismo: presentata la squadra 2022 AG2R Citroen Team

Giunta al trentesimo anniversario, l’équipe francese rinnova la propria partnership con Citroen, che fornisce i veicoli di servizio: fra questi, le novità C5 X e C5 Aircross.

Una nuova stagione di stretta partnership con il ciclismo professionistico, che inizierà a brevissimo (il primo impegno è fissato per domenica 20 febbraio, con il via all’edizione 2022 del Tour degli Emirati in programma fino a domenica 27) e, in Europa, scatterà sabato 5 marzo con la “Strade Bianche” e proseguirà via via per circa un centinaio di gare a livello mondiale, fra UCI World Tour, Giro d’Italia, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Giro di Lombardia; e ancora: Parigi-Nizza, Tour de France, Vuelta a Espana, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Fino al Tour of Guangxi, in Cina, che si svolgerà a metà ottobre. Un vero e proprio giro del mondo, per i 29 ciclisti professionisti (provenienti da nove nazionalità) e la settantina fra dirigenti, preparatori atletici, medici e specialisti, cuochi e meccanici che compongono AG2R Citroen Team, équipe che conferma la propria collaborazione con il “Double Chevron” avviata nel 2021.

La nuova mobilità sostenibile

La presentazione del “cartellone” agonistico che attende la squadra francese, attiva nel settore del professionismo dal 1992 (quest’anno festeggia dunque il trentesimo anniversario) e da sempre guidata da Vincent Lavenu con Laurent Biondi in qualità di direttore sportivo, ha rappresentato anche l’occasione, per i vertici nazionali Citroen, di illustrare il programma di partnership con il marchio che ad inizio 2021 era confluito nell’orbita Stellantis e da lungo tempo è presente, nel ciclismo professionistico, con “ammiraglie” e veicoli di servizio. L’occasione è ghiotta anche per ribadire la “mission” di Citroen all’insegna della mobilità innovativa, sostenibile ed orientata alla persona, come indica lo slogan di marchio “Brand human and Inspired by You” citato da Alessandro Musumeci, Marketing manager di Citroen Italia.

Un ottimo 2021

Per la stagione 2022 ai nastri di partenza, AG2R Citroen Team si pone l’obiettivo di confermare e migliorare ulteriormente i risultati 2021 concluso all’ottavo posto nella classifica UCI World Team grazie a 12 vittorie, fra le quali si annoverano tre successi di tappa in ciascuno dei Grand Tour europei: Giro d’Italia (con il “nostro” Andrea Vendrame: nel 2021, fra i più importanti risultati conseguiti dal ventisettenne veneto i principali risultati raggiunti sono stati la vittoria della dodicesima tappa del Giro, una vittoria di tappa alla Route d’Occitanie-La Depeche du Midi, ed un terzo posto di tappa al Tour de Pologne), Tour de France (con Ben O’Connor) e La Vuelta (con Clément Champoussin).

Arrivano C5 X e C5 Aircross

A disposizione dell’équipe ci sono 26 vetture: la flotta è dunque invariata, nel numero, rispetto al 2021 in cui nel ruolo di veicoli di servizio c’erano sei Citroen SpaceTourer, nove C5 Aircross e undici C5 Aircross Hybrid Plug-in. La stagione agonistica che va ad iniziare vede l’arrivo delle più recenti novità del “Double Chevron”: a fianco di SpaceTourer debuttano l’edizione aggiornata di C5 Aircross e la “big news” C5 X, entrambe in configurazione ibrida ricaricabile e scelte specificamente dai dirigenti del team AG2R Citroen per gli atout di comfort, spazio a bordo, accessibilità e capacità di carico, tecnologie avanzate in termini di sicurezza, prestazioni, affidabilità e sistemi di alimentazione efficienti e rispettosi dell’ambiente.

L'”ammiraglia”

Più in dettaglio, AG2R Citroen avrà a disposizione dieci unità di C5 X, nuova “ammiraglia” del marchio, già in fase di ordinazione (i prezzi per l’Italia partono da 33.500 euro) e declinata in tre motorizzazioni: benzina 130 CV e 180 CV – entrambe abbinate al cambio automatico ad otto rapporti – e, appunto, Plug-in Hybrid (in questo caso, gli importi di vendita partono da 45.250 euro) che all’unità motrice benzina PureTech 180 CV abbina un motore elettrico da 81,2 kWh, a sua volta alimentato da una batteria da 12,4 kWh, per una potenza complessiva di 225 CV ed un’autonomia di marcia in elettrico nell’ordine di 50 km. Tre gli allestimenti disponibili:

C5 X Feel Pack, con cerchi in lega “Aero X” da 19”, sospensioni attive, sedili “Advanced Comfort” (con regolazione lombare lato guida), climatizzatore automatico bi-zona, Pack Safety, sistema di accensione automatica fari abbaglianti High Beam Assist, dispositivo di ingresso a bordo e avviamento keyless, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e telecamera di retromarcia;

C5 X Shine, che alle dotazioni standard aggiunge, fra gli altri: volante riscaldabile, rivestimenti in pelle ed ecopelle TEP per i sedili, Head-up Display a colori, schermo da 12” per la visualizzazione ed il controllo delle funzionalità infotainment, regolazione lombare anche per il sedile passeggero anteriore, ricarica wireless per smartphone ed Highway Driver Assist (ADAS di Livello 2);

C5 X Shine Pack, equipaggiato con, in più, rivestimenti abitacolo in pelle verniciata in nero, sedili multiregolazione elettrica ad otto vie per il lato guida ed a sei vie per la seduta passeggero anteriore, finestratura ad isolamento acustico e sistema “hands-free” di apertura portellone.

Il SUV aggiornato

La seconda novità 2022 che va ad integrare la flotta di vetture di servizio della squadra AG2R Citroen Team è l’edizione aggiornata del medium-SUV C5 Aircross, annunciata nei primi giorni dell’anno e chiamata a rafforzare le proposte “a ruote alte” di fascia medium per il marchio francese: cifre alla mano, nei primi tre anni e mezzo di commercializzazione C5 Aircross ha totalizzato più di 260.000 unità vendute, il 30% delle quali appartengono alla versione Plug-in Hybrid, proprio la declinazione pronta ad indossare la livrea dell’équipe transalpina.

