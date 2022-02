Nuova Citroen C5 Aircross: prezzi da 28.700 euro

Il SUV del Double Chevron si rinnova e propone motorizzazioni benzina, turbodiesel e plug-in hybrid. Aperti gli ordini, prezzi da 28.700 euro.

Il mercato dei SUV nel segmento C è sempre più combattuto e tra le offerte dell’ultima ora segnaliamo la rinnovata Citroen C5 Aircross, che è ordinabile con un’offerta variegata sia a livello di motorizzazioni che di allestimenti.

3 motori per un’offerta ampia

Sotto il cofano della C5 Aircross, che si presenta rivista nel design esterno, in particolare nel frontale, con gruppi ottici, griglia e zona inferiore del paraurti dal look moderno e hi-tech, troviamo unità benzina, diesel e plug-in hybrid. L’offerta parte dal 1.2 PureTech sovralimentato a 3 cilindri da 130 CV offerto sia con trasmissione manuale che automatica, l’EAT8 si può avere anche la motorizzazione 1.5 BlueHDi da 130 CV, anch’essa disponibile in alternativa con cambio manuale.

Al vertice della gamma, la C5 Aircross di nuova generazione punta sulla soluzione plug-in hybrid attraverso una power-unit formata da un 1.6 turbo benzina e da un propulsore elettrico per una potenza di sistema di 225 CV. Grazie alla batteria capiente, questa versione offre la possibilità di muoversi in modalità elettrica in modo da affrontare la viabilità cittadina ad impatto zero.

Personalità da vendere dentro e fuori

Alle 5 tinte già conosciute la Citroen ha aggiunto l’elegante Eclipse Blu, che, insieme ad altre 3 livree è abbinato al tetto di colore nero. Inoltre, ci sono 4 nuove tinte per il pack color, mentre l’elemento che spicca nella parte bassa del frontale può essere scelto nella variante alluminio o nero lucido. Debuttano anche i cerchi in lega da 18 pollici Pulsar diamantati e bi-tono. 4 i livelli d’ambiente interno denominati, rispettivamente, Wild Black, Urban Black, Metropolitan Black ed Hype Black. Si va dal tessuto alla pelle nappa, passando per l’Alcantara.

6 allestimenti disponibili e prezzi a partire da 28.700 euro

Con un range di prezzi che partono da 28.700 euro per le varianti esclusivamente termiche e da 42.350 euro per quelle ibride plug-in, la nuova C5 Aircross viene proposta in 6 allestimenti. Già la versione Live non rinuncia alle sospensioni con smorzatori idraulici progressivi per il massimo del comfort e adesso e offre, di serie, i sensori di parcheggio posteriori, la regolazione lombare del sedile del conducente, e la seconda presa USB sulla console centrale.

Inoltre, annovera il sistema che riconosce i cartelli stradali, e tutti gli ADAS di base come l’avviso di superamento della linea di carreggiata, la frenata automatica d’emergenza, l’allarme di allerta collisione e quello che induce ad effettuare una pausa caffè. La Feel sfoggia la strumentazione digitale da 12,3 pollici, il climatizzatore automatico bizona, i cerchi Swirl da 18 pollici, e gli scarichi cromati. La Feel Pack si arricchisce dei nuovi cerchi Pulsar, sempre da 18 pollici, dell’elemento del frontale in alluminio, dei sedili Advanced Comfort, la retrocamera ed i sensori di parcheggio anteriori.

La Shine aggiunge anche accessori come lo schermo touch da 10 pollici del sistema multimediale con navigatore e radio DAB, oltre ad ADAS di livello 2 quali in cruise control adattivo ed il sistema di controllo degli angoli morti dei retrovisori. Mentre la Shine Pack presenta interni in pelle in pieno fiore, cerchi da 19 pollici, sedili anteriori riscaldati, con quello del conducente a regolazione elettrica, e l’Highway Driver Assist. Infine, la Serie Speciale C-Series, aggiunge alla dotazione della Shine Pack il Citroen Connect Box, il Citroen Connect Nav DAB con My Citroen Drive, ed il nuovo Pack Color Anodiside Bronze.

Citroen C5 Aircross 2022: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +15