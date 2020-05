Piaggio e Vespa: tante promozioni a maggio per ripartire nella Fase 2

Davvero numerose le promozioni di Piaggio sulla gamma di scooter a ruote alte e sulle varie versioni di Vespa.

Con l’inizio della cosiddetta Fase 2, anche i concessionari di moto hanno potuto riprendere la loro attività, pur con tutte le implicazioni richieste dalle norme governative.

Lo scooter è perfetto per la ripartenza

In questo periodo di convivenza con il Covid-19, il mondo degli scooter si candida ad un ruolo di protagonista della mobilità personale, al pari del carpooling e altre forme di trasporto privato: le “due ruote” da città offrono infatti un’alternativa economica al trasporto pubblico, che nei prossimi mesi sarà fortemente limitato.

Le promozioni di maggio 2020

Per incentivare l’acquisto dei suoi modelli, Piaggio ha lanciato numerose promozioni, valide sulla gamma per tutto il mese di maggio. Ecco le offerte in dettaglio:

Piaggio Liberty : le versioni 50, 125 e 150 cc sono disponibili con rate mensili a partire da soli 29 euro;

: le versioni 50, 125 e 150 cc sono disponibili con rate mensili a partire da soli 29 euro; Piaggio Beverly 2020 : prezzo da 3.690 euro con vantaggio al cliente di 820 euro;

: prezzo da 3.690 euro con vantaggio al cliente di 820 euro; Piaggio Beverly 350 : prezzo da 4.870 euro, con sconto di 1.000 euro;

: prezzo da 4.870 euro, con sconto di 1.000 euro; Piaggio Medley: prezzo da 3.190 euro con bauletto e parabrezza inclusi nel prezzo.

Vespa Primavera e Sprint 50cc : sconto di 300 euro;

: sconto di 300 euro; Vespa Primavera e Sprint 125 e 150 cc: sconto di 500 euro;

sconto di 500 euro; Vespa GTS 300: sconto di 700 euro;

sconto di 700 euro; Vespa GTS 300 SuperSport e SuperTech: sconto di 1.000 euro;

Per quanto riguarda i finanziamenti, queste sono le promozioni attive:

gamma scooter a ruote alte : finanziamento a interessi Zero (TAN 0,00% – TAEG max 4,13%) con rimborso fino a 24 mesi e senza spese di apertura pratica;

: finanziamento a interessi Zero (TAN 0,00% – TAEG max 4,13%) con rimborso fino a 24 mesi e senza spese di apertura pratica; gamma Vespa : disponibile la formula Vespa Ride Now (con soluzioni di finanziamento personalizzate al termine delle quali è prevista la possibilità di restituire il veicolo, sostituirlo o tenerlo saldando l’importo residuo. La formula include gli interventi di manutenzione programmata per 3 anni o 20.000 kme un anno di estensione della garanzia).

: disponibile la formula Vespa Ride Now (con soluzioni di finanziamento personalizzate al termine delle quali è prevista la possibilità di restituire il veicolo, sostituirlo o tenerlo saldando l’importo residuo. La formula include gli interventi di manutenzione programmata per 3 anni o 20.000 kme un anno di estensione della garanzia). gamma MP3: disponibile la formula Vespa Ride Now.