Motor Bike Expo 2020, Benelli: novità e promozioni

Al Motor Bike Expo 2020, Benelli sarà una delle grandi protagoniste grazie a tutti i suoi modelli esposti e alle promozioni riguardanti il merchandising.

Il Motor Bike Expo 2020 di Verona è ormai alle porte, e come sempre sarà un’occasione per vivere il mondo delle due ruote in modo totale, osservando le nuove proposte offerte dalle varie case costruttrici, passando per l’abbigliamento e l’intrattenimento. Anche nella prossima edizione, che si presenterà come ricca di importanti novità, ci sarà una importante Casa italiana, Benelli, che schiererà allo Stand 16 G del Padiglione 6 tutta la rappresentanza composta dai suoi nuovi modelli.

Le novità di Benelli

Sotto ai riflettori una delle protagoniste più attese è la 752S, una naked tutta muscoli che sta per sbarcare sul mercato italiano a partire dalle prossime settimane, al pari della Leoncino 800, uno dei modelli più interessanti della casa pesarese grazie al suo stile moderno ma classicheggiante. Completano lo schieramento anche le affermate TRK 502 e TRK 502 X, Leoncino e Leoncino Trail e la BN125, che è la naked 125 più venduta in Italia nel corso dell’anno 2019. A tutte questa vanno aggiunte anche la 502C, prima cruiser del marchio pesarese e la Imperiale 400, classic-bike per spiriti liberi, senza dimenticare le più piccole della gamma Benelli, quali le 302S, 302R, BN251, Leoncino 250, TRK 251 e Tornado Naked T 125.

Le promozioni

Dal 16 al 19 gennaio, durante le date in cui avrà luogo il Motor Bike Expo, tutti gli appassionati della Casa pesarese potranno beneficiare di una promozione che riguarda l’acquisto di accessori, abbigliamento e merchandising ufficiale sul canale e-commerce della Casa del Leoncino. Basterà collegarsi al sito ufficiale per ottenere sconti fino al 50% su tutta la linea. E presso lo stand Benelli a Veronafiere, sarà anche possibile scoprire tutte le ulteriori promozioni in vigore durante la kermesse del Motor Bike Expo.