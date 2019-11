Motor Bike Expo Verona 2020: le novità

Dal 16 al 19 gennaio 2020 si terrà a Verofiere l’undicesima edizione di Motor Bike Expo, la rassegna dedicata al mondo delle due ruote.

La prossima edizione di Motor Bike Expo Verona 2020 sarà la numero undici della sua storia, un traguardo importante che testimonia la sua più affermata importanza di questa rassegna dedicata alle due ruote. Le date designate per MBE 2020 sono i giorni che vanno da giovedì 16 gennaio fino a domenica 19, mentre la location è sempre Veronafiere. Quattro giornate dedicate interamente alla passione per le motociclette.

I prezzi

Sarà possibile fare un abbonamento per i 4 giorni che avrà un costo di 60 euro. In più per chi vuole un’esperienza più intensa, è disponibile il Vip Package al costo di 140 euro. I prezzi corrispondono a:

Gratis : bimbi da 0 a 5 anni.

: bimbi da 0 a 5 anni. Ridotto a 15 euro : 6 – 10 anni, club FMI e membri HOG.

: 6 – 10 anni, club FMI e membri HOG. Intero 20 euro (18 prevendita): dai 10 anni in su.

Il Vip Package è comprensivo di: Accesso alla manifestazione per tutti i 4 giorni; Entrata dedicata/Salta coda;Parcheggio gratuito dedicato; Accesso agli eventi esclusivi del fuorisalone; Welcome drink; 1 gadget esclusivo; 1 VIP pass commemorativo MBE 2020.

Indicazioni per raggiungere Verona Fiere

Tramite Autostrada A22 : uscire al casello di Verona Nord

: uscire al casello di Verona Nord Tramite Autostrada A4 : uscire al casello di Verona Sud

: uscire al casello di Verona Sud Da Verona centro: provenendo da Porta Nuova, prendere Viale Piave e proseguire dritto fino a dopo il cavalcavia: al secondo semaforo, si può svoltare a sinistra su Viale dell’Agricoltura dove, a 200 metri si arriva al parcheggio ex Mercato P3 e al parcheggio ex Magazzini Generali.