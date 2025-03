Chi ha detto che un SUV italiano non possa coniugare eleganza e praticità? La DR 5.0, in arrivo nel 2025, è pronta a rivoluzionare il segmento dei SUV compatti, unendo un design audace a tecnologie di punta e motorizzazioni versatili.

DR 5.0, prezzo di partenza

Con un prezzo base di 19.900 euro, la DR 5.0 punta a catturare l’attenzione di chi cerca qualità senza compromessi. Il frontale si distingue per le linee decise e la nuova mascherina oversize, affiancata da fari LED. All’interno, il cockpit digitale da 12,3 pollici offre un’esperienza di guida moderna, ora compatibile con Android Auto.

Sotto il cofano, la gamma motori propone quattro opzioni da 1.498 cc: dal benzina aspirato da 117 CV al turbo benzina da 155 CV con cambio CVT. Non mancano le versioni bifuel, con le motorizzazioni GPL aspirata da 114 CV e turbo da 150 CV, ideali per chi desidera efficienza e prestazioni.

Le dimensioni

Con dimensioni di 432 cm in lunghezza, 183 cm in larghezza e 167 cm in altezza, questo SUV offre spazio per cinque passeggeri e un vano bagagli modulabile da 450 a 1100 litri. Gli allestimenti di serie includono ABS, airbag, cruise control e telecamera posteriore, ma si nota l’assenza di alcuni sistemi ADAS avanzati.

La forbice di prezzo, dai 19.900 euro della versione base ai 25.900 euro per il top di gamma GPL turbo, rende la DR 5.0 una proposta estremamente competitiva, pensata per chi cerca sostanza e stile senza spendere una fortuna. Con una garanzia di 5 anni o 100.000 km, il costruttore dimostra la sua fiducia in un modello che promette di ridefinire il concetto di SUV compatto.