MG è pronta a rivoluzionare il mercato dei SUV elettrici con il lancio del nuovo MG S5, previsto nel Regno Unito per la prossima primavera. Questo nuovo modello, destinato a sostituire lo ZS EV, si presenta come una svolta significativa per il segmento, grazie a un’architettura completamente elettrica e un prezzo competitivo, che partirà da meno di 30.000 sterline.

MG S5, piattaforma conosciuta

Costruito sulla stessa piattaforma della popolare MG 4, l’MG S5 ha già riscosso successo nel mercato cinese, distinguendosi per le sue caratteristiche innovative. Diversamente dal suo predecessore, il nuovo SUV elettrico è stato progettato esclusivamente per la propulsione elettrica, offrendo prestazioni migliorate e un’efficienza superiore. Tra le sue specifiche tecniche spiccano tre opzioni di batteria, con autonomie che raggiungono le 326 miglia, assicurando flessibilità e affidabilità per ogni esigenza.

L’abitacolo, curato nei minimi dettagli, si distingue per un design contemporaneo e materiali di alta qualità. La tecnologia avanzata integrata promette di ridefinire l’esperienza di guida, creando un ambiente confortevole e all’avanguardia. Questo focus sui dettagli sottolinea l’impegno di MG nel garantire un’esperienza di alto livello ai propri clienti.

Pensata per la mobilità sostenibile

Il lancio dell’MG S5 si inserisce in una strategia più ampia di promozione della mobilità sostenibile, che vede MG impegnata nell’espansione del suo portafoglio di veicoli elettrici in Europa. La combinazione di qualità, tecnologia e prezzi accessibili mira a rendere l’elettrico una scelta concreta per un pubblico sempre più vasto.

Con l’attenzione crescente verso le batterie auto elettriche e l’innovazione tecnologica, il 2025 si prospetta come un anno cruciale per il settore. MG punta a consolidare la sua posizione con l’MG S5, che sarà protagonista anche dell’evento principale dedicato ai rivenditori automobilistici nel Regno Unito, offrendo un’ulteriore occasione per mostrare il suo potenziale rivoluzionario.