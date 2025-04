Un connubio perfetto tra passato e futuro: questa è la filosofia che guida la Delta Stradale, la nuova reinterpretazione firmata Maturo Competition Cars. L’azienda olandese, celebre per i suoi progetti di restomod, ha dato nuova vita alla leggendaria Lancia Delta Integrale, creando un’auto che coniuga il fascino vintage con prestazioni di livello assoluto.

Un mito eterno

Lanciata ufficialmente nel settembre 2022, la Delta Stradale ha subito attirato l’attenzione degli appassionati e degli intenditori di auto d’epoca. Non sorprende, dunque, che i dieci esemplari previsti siano già stati venduti. Ma cosa rende questa vettura così speciale? Ogni dettaglio è stato studiato con una cura quasi maniacale, trasformando il modello originale in un capolavoro moderno.

Il telaio è stato completamente rinforzato, con oltre 250 punti di saldatura aggiuntivi che garantiscono una rigidità strutturale senza precedenti. Il motore, un quattro cilindri sviluppato secondo specifiche Gruppo A, sprigiona ben 420 cavalli e 540 Nm di coppia, offrendo prestazioni degne di una supercar contemporanea. Maturo Competition Cars non si è limitata a restaurare la Delta Integrale, ma ha effettuato una vera e propria reingegnerizzazione, mantenendo però intatto lo spirito dell’auto originale.

Tante personalizzazione

Un altro aspetto che ha contribuito al successo di questo progetto è la possibilità di personalizzazione. Per chi non è riuscito ad aggiudicarsi uno dei dieci esemplari, l’azienda offre la possibilità di realizzare modelli su misura basati sulla stessa piattaforma. Questa attenzione ai desideri del cliente è uno dei punti di forza di Maturo, che sta vivendo una fase di forte espansione. A partire dal primo maggio, l’azienda si trasferirà in una nuova sede più ampia a Uden, nel Brabante Settentrionale, per rispondere alla crescente domanda.

Ma le ambizioni di Maturo non si fermano qui. Tra i progetti futuri, si vocifera di un possibile restomod della Ferrari 308, un’altra icona dell’automobilismo italiano. Se confermato, questo progetto rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella missione dell’azienda di reinterpretare il patrimonio automobilistico classico attraverso una lente contemporanea.

La Delta Stradale non è solo un’auto: è un simbolo di passione, innovazione e rispetto per la tradizione. Con questa creazione, Maturo ha dimostrato che il passato può essere una fonte inesauribile di ispirazione per il futuro, dando vita a un capolavoro che farà parlare di sé per molti anni a venire.