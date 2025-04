Range Rover: restomod da 280.000 euro

Nel cuore pulsante della Motor Valley, c’è un’azienda che sta riscrivendo i dettami del design automobilistico di lusso. Vinile, un marchio nato a Maranello, ha deciso di omaggiare il passato reinterpretando la leggendaria Range Rover Classic. Questo progetto, limitato a soli 15 esemplari, richiede 2.100 ore di lavorazione artigianale per ciascun veicolo e ha un prezzo di partenza di 280.000 euro, una cifra che sottolinea la sua esclusività e l’attenzione al dettaglio.

Dietro questa ambiziosa iniziativa c’è un team di imprenditori con oltre trent’anni di esperienza in settori strategici come l’automotive, l’aerospaziale e il motorsport. Il loro know-how si concretizza in una struttura produttiva che conta 100 professionisti altamente qualificati e cinque siti produttivi, per un totale di 10.000 metri quadrati. Questo mix di tradizione e innovazione rende ogni veicolo un’opera d’arte su quattro ruote.

La reinterpretazione della Range Rover Classic da parte di Vinile mantiene l’essenza del modello originale, ma eleva ogni dettaglio. Le lavorazioni artigianali includono porte e cofani ridisegnati, componenti metallici lavorati a mano e una distintiva banda nera lucida con profili gialli che percorre la fiancata, diventando un tratto distintivo del brand. Questo tocco di design rappresenta un connubio perfetto tra estetica classica e innovazione moderna.

Gli interni sono un vero e proprio trionfo del lusso Made in Italy. Rivestiti con pellami pregiati Baxter e arricchiti da inserti in legno massello di radica di pioppo, rappresentano il massimo dell’artigianalità italiana. Tecnologia e design si fondono armoniosamente grazie a un display touch da 10,1 pollici, un sistema audio premium e un alloggiamento dedicato all’orologio personale del proprietario, un dettaglio che sottolinea l’attenzione verso il cliente.

Vinile non si limita a creare auto di lusso, ma punta a offrire un’esperienza esclusiva che unisce il fascino delle icone del passato con le tecnologie più avanzate. Questa filosofia non solo valorizza il patrimonio automobilistico, ma apre nuove prospettive per il futuro del design. La loro visione, radicata nel territorio italiano, è un esempio di come il Made in Italy possa continuare a innovare e sorprendere, consolidando la sua posizione nel panorama globale.

Con questo progetto, Vinile non sta solo reinterpretando un’auto iconica, ma sta creando un nuovo standard per il settore del lusso, dimostrando che l’innovazione può andare di pari passo con il rispetto per la tradizione. Ogni dettaglio, ogni scelta di design e ogni ora di lavorazione raccontano una storia di passione, dedizione e visione, che rende ogni esemplare unico e irripetibile.