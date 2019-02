Hyundai sponsor dell’AS Roma femminile

Hyundai segue l’esempio di altri costruttori automobilistici e investe nel calcio entrando tra gli sponsor principali della squadra femminile dell’AS Roma. La casa coreana sarà per la precisione Main Global Partner e Official Car Partner del club giallorosso, supportando così la giovane squadra nata ufficialmente il primo luglio dello scorso anno.

L’accordo siglato da Hyundai e dalla società capitolina sarà valido fino alla stagione 2020-2021 e consentirà al marchio di farsi conoscere dagli appassionati italiani, peraltro in aumento, che seguono il calcio femminile. Il logo Hyundai sarà visibile sul retro delle maglie delle ragazze allenate da Elisabetta Bavagnoli, esattamente come avviene già per la formazione maschile e per quella Primavera.

Spiega Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Motor Company Italy: “Insieme alla prestigiosa partnership con l’AS Roma, Hyundai Italia ha fortemente voluto anche scendere in campo insieme all’AS Roma Femminile e dare il suo contributo a queste ragazze che stanno vivendo un’emozionante avventura. Il calcio femminile è un movimento in grande crescita in tutto il mondo e anche in Italia sta facendo segnare numeri interessanti, grazie anche a una maggiore visibilità mediatica. Mai come oggi è fondamentale che ogni singola realtà dimostri concretamente di credere nelle donne, assolute protagoniste nello sport, ma anche nel lavoro e nella vita di tutti i giorni”.

Per festeggiare l’accordo le ragazze del club giallorosso hanno preso parte a un simpatico video pubblicato sul Web. Per quanto riguarda Hyundai, va ricordato che il marchio del costruttore sarà presente anche sulla cartellonistica dedicata che si trova a bordocampo nello stadio Tre Fontane, oltre che sul campo d’allenamento e sui canali digitali della Roma femminile.