Nell’affascinante isola di Gran Canaria, una Mercedes 240 D della serie W123 è diventata una leggenda vivente. Questo incredibile veicolo, una rara versione lunga di 5,35 metri, ha percorso dal 1988 una distanza di ben 7 milioni di chilometri, equivalenti a 175 giri intorno alla Terra, trasportando circa 1,4 milioni di passeggeri. Un vero e proprio taxi Mercedes senza tempo.

L’auto fu inizialmente acquistata da Dominguito, il tassista più popolare di Maspalomas, nel 1986, ma venne immatricolata solo due anni dopo. La Mercedes W123, equipaggiata con un motore diesel a 4 cilindri da 2.4 litri e 71 cavalli, era in grado di trasportare sette passeggeri più il conducente grazie alla sua configurazione ‘lunga’. Quando Dominguito morì nel 2008, il taxi passò al figlio Francisco.

A quel punto, la Mercedes aveva già percorso 3,7 milioni di chilometri. Rafael, un meccanico che si alternava alla guida con Francisco, decise di smontare e restaurare l’auto fino all’ultima vite, riportandola a una condizione quasi nuova. Da allora, il taxi ha continuato a servire la comunità e i turisti di Maspalomas, operando 24 ore su 24 in turni di 8 ore, coprendo circa 700 chilometri al giorno e richiedendo un cambio d’olio settimanale.

Manutenzione costante per il taxi Mercedes

Ogni milione di chilometri, il motore viene sottoposto a una manutenzione approfondita che include la rettifica dei pistoni e delle valvole. Inoltre, l’auto è stata aggiornata con componenti aftermarket come dischi freno ventilati di una W126, un ponte posteriore rinforzato, un sedile Recaro per il conducente e un portapacchi.

Nonostante un solo motore non sia riuscito a sopportare tutti i chilometri percorsi e sia stato sostituito, il telaio, anche se rinforzato, rimane originale. I sedili vengono periodicamente rifoderati per mantenere il comfort dei passeggeri.

Questo taxi è diventato una vera attrazione turistica a Maspalomas, con molti visitatori che lo prenotano non solo per i loro spostamenti ma anche per scattare una foto ricordo con questo veicolo leggendario. Pur non essendo confermato come l’auto che ha percorso più chilometri nella storia, la Mercedes W123 resta un record vivente, simbolo della durabilità e dell’affidabilità delle auto pubbliche.