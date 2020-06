Formula 1: Verstappen ha acquistato una Ferrari Monza SP2

La supercar aperta del Cavallino Rampante da 1,6 milioni di euro è stata scelta dal pilota olandese in barba alla rivalità agonistica.

Che si corra o no per la Ferrari, la Casa di Maranello è un richiamo troppo forte per chiunque abbia la passione per i motori nelle vene. Se poi si parla di un pilota di Formula 1 dalle qualità di guida sopraffine come Max Verstappen è logico comprendere come l’ammirazione per i gioielli del Cavallino Rampante possa andare al di là dei colori con cui si gareggia in pista. Infatti, l’asso del volante olandese ha deciso di mettere in garage una vettura del brand italiano, nello specifico una Monza SP2.

Non è il primo vip stregato dalla barchetta Ferrari

Con un prezzo di 1,6 milioni di euro, una produzione limitata, e una configurazione aperta priva di parabrezza che consiglia di guidare con il casco, ma per Verstappen questo non sarà certo un problema, la Monza SP2 consente di godere a pieno delle note celestiali del suo V12 da 850 CV derivato dall’unità della 812 Superfast. Un’auto dal fascino irresistibile a cui non hanno saputo resistere nemmeno personaggi del calibro di Gordon Ramsey e Zlatan Ibrahimovic.

In pista non farà sconti come Hamilton

Così come Hamilton che ha acquistato una LaFerrari, anche Verstappen in pista non sarà certo più tenero nei confronti della squadra del Cavallino Rampante, e in Austria sarà un osso duro per Leclerc e Vettel. Magari non alleggerirà il gas durante una staccata ma forse guarderà con più simpatia quelle monoposto rosse da cui deriva la leggenda che darà vita anche alla sua Monza SP2.

