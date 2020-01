Lamborghini: annunciato un modellino LEGO Technic

Automobili Lamborghini intraprende un sodalizio con Lego Technic: una supercar di Sant’Agata Bolognese sarà a mattoncini a partire dall’estate 2020.

Lamborghini entra ufficialmente nel mondo dei mattoncini più famosi al mondo, quelli di LEGO. Automobili Lamborghini sarà quindi uno dei prossimi oggetti di culto di LEGO Technic e segue l’esempio di altre case automobilistiche come Porsche, Bugatti, Nissan e Land Rover che già hanno le proprie riproduzioni in LEGO.

Arriva nel corso del 2020

La supercar di Sant’Agata Bolognese faranno la felicità dei tanti appassionati di LEGO, sia tra i piccoli che tra i più grandi. Il lancio del nuovo set in scala 1:8, il terzo della serie Ultimate LEGO Technic è stato fissato per l’estate 2020, con arrivo sugli scaffali a partire dal primo agosto.

Un sodalizio che piace

Katia Bassi, Chief Marketing and Communication Officer di Automobili Lamborghini, afferma: “Con le sue costruzioni meravigliosamente semplici o estremamente complesse, The LEGO Group ha appassionato intere generazioni. Nell’era digitale, in cui l’intrattenimento passa sempre più spesso da uno schermo, la nostra collaborazione consente di vivere un’esperienza autentica grazie alla riproduzione, fin nei minimi dettagli, di una supersportiva Lamborghini creando un modello eccezionale, proprio come il suo omologo reale”.

Mentre Niels Henrik Horsted, Marketing Director di LEGO Technic, ha indicato Automobili Lamborghini come una scelta ideale: “Dopo il successo delle precedenti creazioni Ultimate, era fondamentale per noi individuare un nuovo partner che ci offrisse una vettura leggendaria, un design inconfondibile e un utilizzo della tecnologia all’avanguardia”.

