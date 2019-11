Nissan GT-R Nismo, in arrivo il modellino LEGO

Il modellino LEGO della supercar nipponico sarà disponibile nella linea Speed Champion proposta dalla Casa dei mattoncini giocattolo.

In arrivo una buona notizia per gli amanti della potentissima ed emozionale Nissan GT-R Nismo, infatti la supercar nipponica sarà presto disponibile anche in formato “giocattolo” e più esattamente sarà proposta dalla LEGO in un nuovo set di mattoncini da assemblare. La GT-R Nismo targata LEGO sarà proposta a partire da gennaio 2020 e farà parte della nuova linea Speed Champions che comprende anche altri bolidi in miniatura come ad esempio la Ford Mustang, la Ferrari 488 pista, o ancora la Dodge Challenger, la Porsche 911 e tante altre.

L’inedito kit di mattoncini da assemblare dedicato alla GT-R è stato svelato in anteprima in occasione di un evento ufficiale che si è svolto in Giappone. La Presentazione è avvenuta alla presenza del vice presidente della Nissan, Asako Hoshino e del CEO di LEGO Group, Niels B. Christiansen che ha tolto personalmente i veli al set dedicato alla supercar Nissan di fronte la stampa del Paese del Sol Levante. Il debutto di questo nuovo SET segna l’inizio della collaborazione tra la celebre azienda di mattoncini giocattolo danese e il Costruttore automotive giapponese con sede nella città di Yokohama,lL’evento si è infatti svolto proprio nel quartier generale della Casa giapponese che si trova appunto a Yokohama, inoltre il debutto di questo nuovo prodotto si presenta come un omaggio da parte di LEGO al 50esimo anniversario dell’iconica GT-R.

Il set LEGO dedicato alla Nissan GT-R Nismo risulta composto da ben 298 pezzi e farà parte – come già accennato in precedenza – dei primi set appartenenti alla serie Speed Champions che porteranno in dote modellini in scala più grandi di circa il 25% rispetto a quelli proposti sul mercato in precedenza. Lego e Nissan hanno collaborato con profitto esplorando numerose e differenti soluzioni tecniche e stilistiche per riprodurre in maniera piuttosto fedele i dettagli estetici che caratterizzano la vettura, come ad esempio gli iconici e inimitabili proiettori posteriori.

In occasione della kermesse dedicata alla presentazione dell’inedito giocattolo, Nissan ha colto la palla al balzo per mostrare anche la nuova GT-R Nismo 2020, già disponibile ed ordinabile presso la rete ufficiale del Costruttore automobilistico. L’aggiornamento dedicato alla GT-R porta in dote numerosi ed inediti componenti realizzati in fibra di carbonio, tra cui segnaliamo i fascioni paraurti, l’alettone posteriore, il tetto e i passaruota anteriori. Non mancano inoltre un nuovo set di cerchi in lega, un cambio e il sistema di sospensioni ottimizzati, così come l’impianto frenante Brembo e il sistema di sovralimentazione del motore tramite l’uso di due nuovi turbocompressori.

