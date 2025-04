Potenza e innovazione si fondono nella nuova Corvette E-Ray, una pietra miliare per Chevrolet che ridefinisce il concetto di supercar ibrida. Per la prima volta nella sua storia, la Chevrolet Corvette adotta una trazione integrale elettrificata, spinta da un totale di 643 CV che combinano tradizione e modernità.

Un motore molto potente

Al cuore di questa rivoluzione tecnologica troviamo un V8 da 6.2 litri, capace di erogare 482 CV e 637 Nm, posizionato centralmente, affiancato da un motore elettrico sull’asse anteriore che aggiunge ulteriori 161 CV e 195 Nm. Una batteria agli ioni di litio da 1,9 kWh garantisce circa cinque chilometri di autonomia in modalità elettrica pura, mentre le prestazioni rimangono di altissimo livello: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi.

L’elettrificazione non solo migliora le prestazioni, ma introduce anche modalità di guida innovative come la “Stealth Mode”, per spostamenti silenziosi e a zero emissioni, e la “Shuttle Mode”, ideale per manovre a bassa velocità. Questo mix di tecnologia e versatilità amplia notevolmente gli scenari d’uso della E-Ray.

Un design aggressivo

Dal punto di vista estetico, il design “wide-body” trae ispirazione dalla Z06, con linee aggressive e aerodinamiche. La E-Ray è disponibile sia in versione coupé con tetto rigido removibile che in versione convertible con hard-top retrattile, apribile in 16 secondi anche in movimento fino a 50 km/h.

La dotazione tecnica comprende dischi freno carboceramici Brembo e numerose opzioni di personalizzazione: 10 colori per la carrozzeria, 15 combinazioni per gli interni e cerchi in lega fino a 21 pollici. L’unico allestimento disponibile, il 3LZ, è proposto a circa 175.000 euro, con importazione esclusiva per l’Italia tramite Cavauto.

Questa Corvette dimostra come l’elettrificazione possa essere sinonimo di emozione e prestazioni, senza tradire lo spirito di un’icona americana.