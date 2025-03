Corvette C8: il ritorno del V8 da 7 litri grazie a Lingenfelter

Il ritorno del leggendario motore V8 da 7 litri sulla Corvette C8 è finalmente realtà, grazie a un progetto ambizioso di Lingenfelter Performance Engineering. L’azienda americana ha deciso di rispolverare un’icona della tradizione automobilistica, portando a nuovi livelli la configurazione della supercar. Questo intervento, non ufficialmente supportato da Chevrolet, è pensato per gli appassionati più esigenti e desiderosi di prestazioni estreme.

La tradizione del V8 da 7 litri risale al 1966, un simbolo di potenza che Chevrolet ha deciso di non integrare nella sua più recente generazione della Corvette. Lingenfelter ha però colmato questa lacuna elaborando il propulsore LT2 da 6,2 litri originale. Tra le modifiche alla Corvette, spiccano una frizione specifica realizzata da Dodson, alberi a camme progettati su misura e l’eliminazione del sistema DoD, che disattiva alcuni cilindri per ridurre i consumi. Questi interventi garantiscono prestazioni costanti, ideali per gli amanti della guida ad alte prestazioni.

I numeri parlano chiaro: il motore eroga 710 cavalli a 6.700 giri/min e oltre 630 Nm di coppia a 4.800 giri/min. Ma non finisce qui: Lingenfelter sta già lavorando a una versione biturbo, capace di superare i 1.110 cavalli, proiettando la Corvette tra le supercar più potenti al mondo.

Questa eccellenza tecnica ha un prezzo. I pacchetti di elaborazione partono da 29.950 dollari (circa 27.686 euro) e possono superare i 35.000 dollari (oltre 32.000 euro) con l’aggiunta di componenti opzionali, come un nuovo collettore di aspirazione o un corpo farfallato dedicato. Una cifra che riflette il livello di personalizzazione e innovazione tecnica offerto.

Con questo progetto, Lingenfelter non solo celebra una tradizione storica, ma offre agli appassionati l’opportunità unica di possedere una Corvette C8 con prestazioni straordinarie, una configurazione che Chevrolet non ha mai ufficialmente prodotto. Un vero tributo alla potenza e all’innovazione.