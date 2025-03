BMW Isetta, l’iconica microcar degli anni ’50, è tornata a far parlare di sé grazie a un’avventura tanto curiosa quanto impegnativa intrapresa dallo YouTuber Westen Champlin. Acquistata per 11.250 dollari su Facebook Marketplace, questa piccola auto d’epoca si è rivelata un affascinante viaggio nel tempo, ma non senza le sue sfide. Con un motore da 298 cc, 4 marce e una velocità massima dichiarata di 85 km/h, l’Isetta ha affrontato le strade della Florida, dimostrando come l’ingegnosità progettuale del passato possa ancora stupire.

Simbolo delle microcar

Questa microcar, riconoscibile per la sua unica porta anteriore che si apre insieme al volante, è un vero simbolo di design e praticità dell’epoca. Tuttavia, il viaggio di Champlin non è stato privo di imprevisti: il rumore assordante dell’abitacolo lo ha costretto a indossare cuffie protettive, mentre problemi alla trasmissione e perdite di carburante hanno messo alla prova la sua pazienza. Nonostante tutto, l’esperienza ha messo in evidenza il fascino senza tempo di queste auto d’epoca e il rischio di scoprire problemi nascosti nei veicoli storici, come danni strutturali o contachilometri manomessi.

In viaggio in Florida

Il viaggio con la BMW Isetta non è stato solo un’avventura su strada, ma un vero tuffo nel passato, capace di trasformare ogni difficoltà in un momento memorabile per gli appassionati. Ancora una volta, queste piccole meraviglie meccaniche ci ricordano come la passione per l’automobile possa superare ogni ostacolo, regalando emozioni uniche a chi sa apprezzarle.