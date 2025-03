La mobilità urbana si prepara a una rivoluzione grazie a Opel Rocks, il nuovo microveicolo elettrico che offre ai giovani una soluzione innovativa e sostenibile per gli spostamenti quotidiani. Pensato per essere un’alternativa pratica e sicura a scooter ed e-bike, questo veicolo compatto unisce tecnologia all’avanguardia e un design Opel inconfondibile.

Le caratteristiche

Con una lunghezza di soli 2,41 metri e una larghezza di 1,39 metri, Opel Rocks è l’alleato perfetto per affrontare la giungla urbana. Dotato di un’autonomia fino a 75 chilometri e una velocità massima di 45 km/h, garantisce praticità e agilità nei tragitti quotidiani. La ricarica è semplice e veloce: basta una presa domestica, con il cavo integrato dietro lo sportello del passeggero.

L’attenzione alla sicurezza è un elemento chiave di questa auto elettrica urbana. La struttura tubolare, le zone di deformazione programmate e il parabrezza in vetro stratificato proteggono efficacemente gli occupanti, mentre i fari LED assicurano visibilità ottimale in ogni condizione. All’interno, l’abitacolo offre un ambiente funzionale con controlli intuitivi, supporto per smartphone con pratica porta USB e connettività tramite l’app “myOpel”.

Tanti accorgimenti nella piccola vettura per i giovani

Non mancano dettagli che rendono unico il viaggio: il tetto panoramico in vetro temperato inonda l’abitacolo di luce naturale, mentre le porte dal design originale, che si aprono in direzioni opposte, facilitano l’accesso anche negli spazi più ristretti. La filosofia di semplicità e minimalismo del marchio tedesco si riflette nell’estetica elegante del veicolo, con la combinazione di grigio chiaro e dettagli neri, coronata dall’iconico frontale Opel Vizor.

Disponibile nelle versioni Edition e GS, Opel Rocks si candida a diventare un punto di riferimento nella nuova era della mobilità elettrica urbana. I dettagli su prezzi e formule di leasing saranno svelati a breve, ma una cosa è certa: il futuro degli spostamenti cittadini è qui, e ha uno stile inconfondibile.