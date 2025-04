Il futuro della mobilità non è solo elettrico, ma anche sonoro. BMW, il rinomato marchio tedesco, ha annunciato il lancio di HypersonX, un sistema audio rivoluzionario che debutterà nei veicoli della gamma Neue Klasse a partire dal 2025. Questo progetto rappresenta un punto di svolta per i veicoli elettrici, non solo per le loro prestazioni tecniche ma anche per l’identità sonora che li contraddistinguerà.

Un carattere riconoscibile

“Volevamo che i nostri veicoli avessero un carattere unico e immediatamente riconoscibile attraverso il suono”, ha dichiarato Renzo Vitale, Creative Director di Sound Design del BMW Group. Con queste parole, Vitale sintetizza l’essenza di HypersonX, una tecnologia progettata per offrire un’esperienza sonora immersiva e personalizzata. Grazie a un’architettura audio avanzata, integrata con il BMW Operating System X, il sistema promette di trasformare il rapporto tra guidatore e automobile.

Uno degli aspetti più innovativi di HypersonX è la sua capacità di creare una vera e propria firma sonora. I suoni sono stati progettati per trasmettere precisione, calore e leggerezza, qualità che non solo migliorano l’esperienza di guida ma stabiliscono un legame emotivo con il conducente. Durante l’accelerazione, per esempio, si percepiscono strati tridimensionali di suono che amplificano la sensazione dinamica tipica dei veicoli BMW.

Strutture artistiche e scientifiche

L’ispirazione per questa innovazione proviene da elementi naturali e da strutture artistiche e scientifiche. La casa bavarese ha investito in algoritmi avanzati che hanno generato oltre nove milioni di campioni sonori. Questi sono stati poi selezionati e perfezionati per garantire coerenza e qualità. Il risultato è un sistema che tiene conto di ogni dettaglio dell’esperienza di guida, dall’accensione del motore ai messaggi di benvenuto.

Un altro elemento distintivo è l’attenzione alla componente umana. Frequenze medie e basse sono state calibrate per creare un ambiente sonoro accogliente, mentre elementi vocali registrati da un coro di dipendenti BMW in diverse lingue aggiungono una dimensione empatica ai messaggi di interazione. Questa combinazione di tecnologia e umanità non solo migliora l’esperienza del conducente, ma rafforza anche l’identità del marchio.

Non è solo un sistema sonoro

HypersonX non si limita a essere un semplice sistema sonoro, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo in cui percepiamo i veicoli elettrici. Con questa tecnologia, BMW punta a consolidare la sua leadership nel segmento premium, offrendo un prodotto che non è solo funzionale ma anche emozionalmente coinvolgente. I modelli della gamma Neue Klasse, che includeranno questa innovazione, saranno un punto di riferimento per il settore.

In conclusione, HypersonX non è solo un passo avanti per BMW, ma un salto nel futuro dell’automotive. Unendo design, prestazioni e un’identità sonora unica, la casa bavarese ridefinisce il concetto di mobilità elettrica, trasformandola in un’esperienza multisensoriale. Il debutto di questa tecnologia nel 2025 segnerà un nuovo capitolo nella storia dei veicoli elettrici, sottolineando ancora una volta il ruolo pionieristico di BMW nel settore.