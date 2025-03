La rivoluzione elettrica di BMW prende vita con l’avvio della produzione della Neue Klasse presso il nuovo stabilimento di BMW Debrecen in Ungheria. Con l’annuncio del Managing Director Hans-Peter Kemser, si apre un capitolo decisivo per il futuro del colosso tedesco. Questo impianto, progettato per essere completamente privo di combustibili fossili, segna un passo avanti significativo nella sostenibilità del settore automotive.

Una fabbrica innovativa

Il complesso ungherese è stato concepito come un esempio di efficienza e sostenibilità. Progettato esclusivamente per veicoli elettrici, rappresenta un traguardo unico nella rete produttiva di BMW. Grazie alla digitalizzazione, ogni fase della produzione è ottimizzata, con controlli di qualità integrati direttamente sulla linea di assemblaggio. Un’innovazione chiave è l’utilizzo della pianificazione virtuale, che ha permesso di implementare tecnologie avanzate come la “finger structure” di Lipsia, per garantire la consegna diretta dell’80% dei componenti pre-assemblati alla linea principale.

Tra i modelli in produzione figura la BMW iX3, un SUV elettrico che incarna la visione di mobilità sostenibile di BMW. La sua realizzazione presso lo stabilimento di Debrecen non è solo un traguardo tecnologico, ma anche un esempio di come innovazione e rispetto per l’ambiente possano coesistere. Grazie a processi produttivi avanzati, come la modularizzazione dei componenti e il cablaggio zonale, si è riusciti a ridurre il peso del veicolo del 30% e la lunghezza totale dei cavi di 600 metri rispetto ai modelli precedenti.

Un nuovo approccio

Un’altra novità significativa è l’approccio all’assemblaggio del cockpit, che viene pre-montato in un’area dedicata adiacente alla linea principale. Questo metodo, già sperimentato in Cina, è stato ulteriormente perfezionato per migliorare flessibilità ed efficienza. Tali innovazioni rappresentano il cuore della strategia della Neue Klasse, pensata per ridefinire gli standard del settore.

Lo stabilimento di BMW Debrecen non è solo un esempio di eccellenza produttiva, ma anche un modello per il futuro della rete globale di BMW. Con oltre 30 impianti nel mondo e una presenza in più di 140 paesi, l’azienda punta a estendere questa filosofia produttiva ad altri siti, come lo stabilimento di Monaco, che avvierà la produzione della versione berlina della Neue Klasse nel 2026.

Attualmente, il sito ungherese si dedica alla produzione di veicoli di prova, con l’obiettivo di avviare la produzione di serie entro la fine del 2025. Questo traguardo dimostra come BMW stia tracciando la strada verso un futuro in cui tecnologia, sostenibilità e innovazione convergono per ridefinire il concetto di mobilità.