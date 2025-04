Bentley ridefinisce il concetto di auto di lusso con l’introduzione delle sue nuove motorizzazioni ibride plug-in, segnando un momento storico per il marchio britannico. Questa innovazione, che combina potenza e sostenibilità, supera persino le prestazioni del leggendario motore W12. Con 680 CV e 930 Nm di coppia, i nuovi propulsori consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, offrendo al contempo un’autonomia elettrica fino a 85 km. Una soluzione che promette di soddisfare anche i clienti più esigenti, senza compromessi tra prestazioni e impatto ambientale.

Tecnologia molto moderna

La tecnologia High Performance Hybrid rappresenta il culmine dell’ingegneria di Bentley, integrata nei modelli di punta come la Continental GT, la Continental GT Convertible e la lussuosa Flying Spur. Questi veicoli non solo incarnano l’eleganza e la raffinatezza del marchio, ma si posizionano come pionieri nel settore delle auto premium a basse emissioni. Grazie a questa innovazione, le emissioni di CO₂ possono scendere fino a 29 g/km, un risultato straordinario che conferma l’impegno del brand verso un futuro più ecologico.

Con un design che riflette la tradizione e una meccanica che guarda al futuro, la Continental GT e la sua versione Convertible offrono prestazioni da supercar. La coupé raggiunge i 100 km/h in soli 3,7 secondi, mentre la Convertible, nonostante il peso aggiuntivo, impiega appena 3,9 secondi. Entrambi i modelli garantiscono un’autonomia elettrica rispettivamente di 85 e 82 chilometri, rendendoli perfetti per chi cerca lusso e sostenibilità in un unico pacchetto.

Comfort e prestazioni insieme

Anche la Flying Spur si evolve, mantenendo il suo inconfondibile comfort ma con prestazioni da vera sportiva. Questa berlina di lusso, grazie al nuovo motore V8 plug-in, accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, dimostrando come la tecnologia ibrida possa migliorare le performance senza rinunciare alla raffinatezza che contraddistingue Bentley.

Il cuore pulsante di questa trasformazione è il motore V8 plug-in, che non solo supera in potenza il precedente W12 Speed, ma stabilisce anche nuovi standard in termini di autonomia elettrica. Questo propulsore rappresenta la perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, unendo la storica attenzione di Bentley per i dettagli con un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale.

Un mercato in evoluzione

In un mercato in continua evoluzione, Bentley dimostra di essere un leader visionario, ridefinendo i confini del lusso e delle prestazioni. La sua capacità di combinare eleganza, potenza e rispetto per l’ambiente non solo consolida la sua posizione nel segmento premium, ma pone anche le basi per un futuro più sostenibile. La nuova gamma ibrida è la prova tangibile che tradizione e innovazione possono coesistere, creando veicoli che non sono solo mezzi di trasporto, ma vere e proprie opere d’arte su ruote.

Con l’introduzione di queste motorizzazioni ibride plug-in, Bentley non sta solo adattandosi ai tempi, ma sta guidando il cambiamento. La scelta di investire in tecnologie sostenibili, senza compromettere il lusso e le prestazioni, è un messaggio chiaro: il futuro dell’automobile è qui, ed è firmato Bentley.