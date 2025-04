La Corvette E-Ray rappresenta un’autentica rivoluzione nel mondo delle supercar americane, combinando la tradizione del motore termico con l’innovazione della tecnologia elettrificata. Questa supercar elettrificata unisce un possente motore 6.2L V8 LT2 da 482 CV a un motore elettrico anteriore da 161 CV, per una potenza complessiva di 643 CV. Le prestazioni sono straordinarie: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e una velocità massima che supera i 300 km/h.

Grazie alla trazione integrale elettrificata eAWD, la E-Ray è pronta ad affrontare ogni tipo di terreno con sicurezza. La batteria agli ioni di litio da 1,9 kWh permette brevi spostamenti a zero emissioni con la modalità Stealth, ideale per la guida urbana fino a 70 km/h. Inoltre, la funzione Shuttle facilita le manovre in spazi ristretti, rendendo questa vettura versatile anche in città.

Il comfort di guida è garantito dalla tecnologia avanzata del sistema Magnetic Ride Control 4.0, che effettua oltre 1.000 regolazioni al secondo, mentre il Front Lift System consente di sollevare l’avantreno di 5 cm per superare ostacoli come dossi e rampe, memorizzando automaticamente i punti critici tramite GPS.

Esteticamente, la E-Ray mantiene il design wide-body della Z06, arricchito da prese d’aria maggiorate e cerchi in lega esclusivi. Disponibile nelle versioni Coupé e Convertible, quest’ultima è dotata di un hardtop retrattile elettrico che si aziona in soli 16 secondi anche in movimento.

L’abitacolo è un concentrato di lusso e sportività, con sedili in pelle, un display digitale da 12 pollici e un sistema infotainment touchscreen da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Materiali pregiati come fibra di carbonio e Alcantara completano l’esperienza premium.

La Corvette E-Ray è già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 174.900 euro per la Coupé e 181.900 euro per la Convertible, IVA inclusa. La garanzia copre 3 anni o 100.000 km, estendendosi a 8 anni o 150.000 km per il pacco batterie.