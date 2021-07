Alfa Romeo Stelvio: anche per Horizon Automotive è il veicolo perfetto per i dirigenti

La start-up specializzata in offerte di noleggio personalizzate conferma il riconoscimento assegnato al SUV del “Biscione” all’edizione 2020 dei Mission Fleet Awards.

Elevato appeal, personalità, stile, sportività, contenuti tecnologici di assoluto livello. Così il middle e l’high management vedono l’auto “di rappresentanza”: non solamente (non più, quantomeno) una semplice “commodity”, quanto anche uno strumento in grado di suscitare passione. Con queste motivazioni, ad inizio luglio 2021 Alfa Romeo Stelvio si è aggiudicata il primo premio al “Mission Fleet Award”: in buona sostanza, il SUV del “Biscione” costituisce l’auto più indicata per i dirigenti.

Posizionamento di assoluto livello

Un risultato di rilievo, anche in relazione al posizionamento strategico dello “Sport Utility” di Alfa Romeo, che trova conferma dai dati della start-up Horizon Automotive. La giovane società (è nata all’inizio del 2020) creata da due consolidate realtà imprenditoriali del mondo automotive come Denicar SpA (storica concessionaria Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Fiat Professional, Opel e Piaggio) ed Autorigoldi SpA (altro dealer “di lungo corso” per Volkswagen e Skoda), e che si segnala per un dinamico asset corporate che fa leva su piattaforme online dedicate, soluzioni di noleggio personalizzate e proposte in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mobilità, ratifica la tendenza emersa dal riconoscimento assegnato ad Alfa Romeo Stelvio. Nell’offerta Horizon, il SUV premium italiano si posiziona – in virtù di un mix che supera il 50% del proprio segmento di riferimento – come auto di punta nel noleggio in questa specifica fascia di mercato.

Business ed Executive: dotazioni premium

In particolare, comunica Stellantis, le versioni Business (proposte su Stelvio così come su Alfa Romeo Giulia) rappresentano un ideale equilibrio fra l’emozionalità alla base dell’immagine del “Biscione” e le funzionalità richieste dal mondo del lavoro, nella fattispecie orientate a rendere il veicolo come un vero e proprio ufficio mobile:

Navigatore con schermo touch da 8.8”;

Cruise Control adattivo;

Sensori di parcheggio posteriori;

Cerchi in lega da 17” (a richiesta da 18”).

Per i top manager delle aziende, poi, i modelli più indovinati fanno riferimento alle configurazioni Executive, che rispetto all’allestimento Business offrono in più:

Cerchi da 19” (per Stelvio);

Rivestimenti interni in tessuto e techno pelle;

Volante rivestito in pelle premium;

Sensori anteriori e posteriori con retrocamera e griglie dinamiche visualizzate sul display;

Modulo di dispositivi ADAS di livello superiore.

In più, la gamma 2021 renderà disponibile un intero assortimento di servizi Alfa Connect Services, finalizzati ad un’avanzata connettività di bordo e ad una serie di funzionalità utili per sicurezza e comfort: “pacchetti” di protezione, controlli da remoto, stato di efficienza della vettura, navigazione e strumenti di gestione flotte, servizio My Wi-Fi per la condivisione online fra più device portatili (fino ad un massimo di 8), My Theft Assistance che avvisa il proprietario in caso di tentato furto del veicolo, My Fleet Manager, e numerose soluzioni assicurative, attraverso Alfa Connect Box, sviluppate insieme ad aziende leader nel settore.

I vantaggi della scelta

In ordine ad un programma specifico di riposizionamento adottato da Horizon, in effetti, Alfa Romeo Stelvio offre le migliori condizioni di canone di noleggio sul mercato: la differenza media, indica una nota diramata dalla giovane start-up, è di circa 20 euro al mese (cifra che, è opportuno precisare, comprende anche tutti i servizi funzionali alla garanzia di un noleggio “senza pensieri” a tutto vantaggio del cliente). Sul fronte customer care, inoltre, il cliente viene seguito passo passo: dall’individuazione del veicolo desiderato e che risulta essere più in linea con le personali esigenze, alla sua configurazione online, ad una completa consulenza personalizzata, fino alla possibilità di ricevere la vettura in pronta consegna. Un servizio “tailor-made” che fa leva su un approccio “phygital” che copre l’intero processo fino all’ultimo miglio.

Un tuffo nella storia

Per concretizzare ulteriormente gli importanti risultati ottenuti da Alfa Romeo Stelvio, Horizon offre, ad ogni noleggio e per i mesi di luglio, agosto e settembre, l’ingresso gratuito al Museo Storico di Arese.

