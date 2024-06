BYD Tang, il SUV elettrico da 530 km di autonomia e 7 posti

BYD Tang è il nome del nuovo SUV elettrico cinese offre spazio per 7 persone e un comfort molto importante. La trazione è rigorosamente integrale, mentre l’autonomia offerta è adeguata anche a chi utilizza l’auto per fare lunghe traversate su asfalto. Queste sono le premesse di un veicolo che ha l’obiettivo principe di conquistare la platea europea, che sta imparando sempre più a conoscere i prodotti provenienti dalla nazione del Dragone.

Le dimensioni di BYD Tang

La nuova BYD Tang ha un design composto da superfici e linee tese, che le conferiscono un’aura potente e robusta. Questa muscolarità si sposa bene con le dimensioni complessive generose. Questo veicolo offre 7 posti a sedere disposti su tre file di sedili. L’ideale per famiglie numerose o per chi ricerca la praticità in un’automobile.

Le sedute della terza fila possono essere ripiegate singolarmente, mentre il sedile della seconda fila è diviso in due parti e può essere anch’esso ripiegato nelle proporzioni 60:40. In questa maniera è possibile ampliare la capacità del bagagliaio dai 235 litri di base fino a 1.655 litri. In configurazione standard il vano bagagli è di 940 litri.

L’abitacolo del SUV cinese

Oltre ai materiali di qualità e al pregevole assemblaggio, l’abitacolo della BYD Tang ha come protagonista indiscusso il BYD Intelligent Cockpit System. La strumentazione digitale a cristalli liquidi è racchiusa in un display integrato da 12,3’’ posto di fronte al conducente, mentre le funzioni di infotainment, compresi i comandi per il climatizzatore multizona, sono riposte in un display a sfioramento indipendente da 15,6’’ inserito al centro della plancia.

Questo display può ruotare elettricamente di 90°, passando dalla visualizzazione verticale a quella orizzontale. L’Intelligent Digital Cockpit sviluppato da BYD offre un’esperienza d’uso digitale coinvolgente, ulteriormente migliorata dalla presenza di un processore Qualcomm SA8155 avanzato che rende le funzioni di infotainment ultra-reattive. Garantita l’integrazione con Apple Car Play e Android Auto.

Il gruppo motore

Il gruppo motopropulsore della BYD Tang è a doppio motore elettrico e conta sulla batteria Blade, sviluppata in autonomia dal costruttore cinese. Il motore elettrico anteriore sviluppa 180 kW, mentre quello posteriore contribuisce con 200 kW per una potenza combinata di 380 kW (517 CV). La coppia complessiva di 700 Nm offre un’accelerazione istantanea e senza interruzioni.

La batteria Blade, è caratterizzata da un catodo di litio-ferro-fosfato (LFP) e da 24 moduli di celle raffreddate a liquido, ciascuno con un profilo longitudinale simile a una lama. Questo design brevettato migliora la durata e la longevità. Con una capacità energetica lorda totale di 108,8 kWh, la batteria a lama raffreddata a liquido del nuovo opera in combinata con un avanzato sistema di controllo elettronico. Utilizza una lega di alluminio e carburo di silicio di tipo aerospaziale per ottimizzare l’efficienza del gruppo propulsore a doppia motorizzazione elettrica in tutti gli scenari di guida. L’autonomia complessiva è di 530 chilometri (ciclo WLTP).