Lidl propone l’auto elettrica low cost

In Germania, Lidl propone per i suoi clienti un canone di noleggio mensile per avere a disposizione una vettura elettrica low cost.

La catena di supermercati Lidl aggiunge qualcosa in più alle proprie offerte. Stavolta non si parla di un generi alimentari o di qualche altro oggetto per la casa, ma di un’auto elettrica. Naturalmente low cost. Questo è quello che succede in Germania, patria del grande distributore, infatti attraverso il portale online attivo sul mercato teutonico si può prendere in abbonamento una Elaris Finn. Quest’ultima è una vettura elettrica realizzata da una società con sede nella cittadina di Grunstadt, in Renania-Palatinato, anche se l’origine è cinese.

Come fare

Per potersela portare a casa bisogna accedere a Lidl Plus, cliccare sul pulsante che ti reindirizza sul portale di Like2Drive, società di noleggio di Colonia, e prenotare l’auto 100% ecologica. L’abbonamento parte da un prezzo di 269 euro, che tuttavia per i soci Lidl scende a soli 222 euro.

Non è la prima volta

Questa soluzione di noleggio proposta dalla società di grande distribuzione non è inedita, infatti nel 2021 la Nissan Leaf veniva offerta a canone scontato, ed esaurite in pochissimo tempo. In quel casa era sufficiente pagare una rata mensile di 279 euro (anziché 329 euro) e si poteva guidare la berlina giapponese per un anno senza sostenere nessun tipo di costo aggiuntivo per manutenzione o assicurazione.

Lidl e la sua Elaris

Nello specifico, la Elaris Finn è una 2 porte totalmente elettrica, lunga appena 2,8 metri con batteria da 32 kWh che alimenta un motore elettrico da 48 CV. Il suo obiettivo sul mercato è quello di essere un’alternativa alla Smart EQ Fortwo. Come prestazioni raggiunge una velocità massima di 115 km/h, mentre l’autonomia è di circa 300 km (grazie a un peso inferiore alla tonnellata). La versione che viene proposta a noleggio, è comprensiva di fari a led, sistema di navigazione satellitare, climatizzatore e cruise control. Chissà se i tedeschi risponderanno positivamente a questa allettante offerta, come avevano fatto 12 mesi fa con la Leaf.