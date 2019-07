Nissan Juke 2020: ecco il terzo teaser

Una nuova anticipazione, ora relativa al profilo laterale, va ad aggiungersi alle immagini di anteprima rese note nelle scorse settimane e fornisce un nuovo elemento per il “puzzle” di Juke “new gen”.

L’attuale edizione-restyling, che debuttò esattamente un anno fa (all’epoca, cioè, della delibera del milionesimo esemplare nelle linee di montaggio di Sunderland) ha ufficialmente… le settimane contate. Una ulteriore conferma arriva in queste ore dai vertici Nissan, attraverso un nuovo teaser (il terzo, in rapida successione, dopo la prima immagine diramata due settimane fa e la seconda anteprima comunicata nei giorni scorsi) della nuova generazione di Nissan Juke.

Rispetto ai primi due teaser, che davano un’idea dello stile intrapreso dai tecnici del marchio giapponese ai gruppi ottici anteriori, la terza anteprima punta i riflettori – pur mantenendo intatto il gioco di luci ed ombre che caratterizzava le precedenti anticipazioni grafiche – sul profilo superiore del corpo vettura che caratterizzerà la seconda generazione del popolarissimo crossover di fascia compatta, il cui “vernissage” è confermato per il prossimo 3 settembre. È peraltro molto probabile che il nuovo Nissan Juke “Model Year 2020” rappresenterà una delle “big news” dell’imminente Salone di Francoforte, in programma da giovedì 12 a domenica 22 settembre.

Anteprima sulle linee laterali

Nello specifico, la terza anteprima di Nissan Juke 2020 – pubblicata sui canali social del marchio giapponese – consente di avere un’idea abbastanza precisa del disegno laterale del veicolo: fermo restando il caratteristico layout della fanaleria “a doppio livello” – qui, tuttavia, leggermente rimpicciolita nella “striscia” luminosa superiore, meno allungata verso l’abitacolo -, è possibile notare un andamento sempre piuttosto discendente del tetto verso la zona posteriore, a terminare con un ampio spoiler superiore. Quest’ultimo sovrasta un lunotto che si direbbe di dimensioni ridotte (come, del resto, l’attuale configurazione), a giudicare dalla posizione rialzata dei gruppi ottici posteriori. Da segnalare, altresì, la linea molto inclinata del (corto) cofano motore, il quale culmina – secondo quanto evidenziato dalle foto-spia che avevamo pubblicato all’inizio dello scorso aprile – in una griglia dal disegno che potrebbe riprendere lo stile adottato dalla altrettanto recentemente rinnovata Nissan Leaf. Conseguentemente, ci si attendono novità, in chiave di evoluzione dinamica, anche riguardo alla forma dei paraurti.

La nuova generazione sarà anche elettrificata?

Le bocche restano cucite in merito alla gamma dei sistemi di propulsione attesi per l’equipaggiamento della nuova generazione di Nissan Juke: il 3 settembre avremo l’indicazione ufficiale delle dotazioni di motori e di contenuti hi-tech. Tenuto conto del fatto che la “base di partenza” verrà rappresentata dall’adozione della piattaforma modulare CMF-B (Compact Modular Platform di fascia di destinazione “medio-bassa”) sulla quale vengono allestite la recentissima nuova serie di Renault Clio 5 e la seconda generazione di Renault Captur, nonché dei programmi di evoluzione Nissan Intelligent Power, Nissan Intelligent Driving e Nissan Intelligent Integration illustrati nei mesi scorsi, resta possibile ipotizzare che Nissan Juke 2020 potrebbe portare in dote nuovi moduli di alimentazione elettrificata e soluzioni di assistenza multimediale ed ausilio attivo alla guida di ultima generazione.

