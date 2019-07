Nissan Juke 2020: il teaser della nuova generazione

Un teaser annuncia l’arrivo della seconda generazione di Nissan Juke, che farà il suo esordio sulla scena internazionale il prossimo 3 settembre.

Nissan ha rilasciato un teaser che anticipa le forme della seconda generazione di Nissan Juke, il crossover anticonvenzionale che è stata fino ad ora una vera icona dei tempi recenti per il costruttore nipponico. La data indicata come spartiacque per la presentazione ufficiale della nuova vettura è il prossimo 3 settembre, da allora verranno svelati molti dei suoi segreti ed è auspicabile pensare che di lì a breve avvenga anche la presentazione alla stampa internazionale, probabilmente presso gli stand del prossimo Salone di Francoforte.

Nel breve frammento rilasciato da Nissan si intuisce un particolare dettaglio del frontale della Juke, tramite il quale si può tranquillamente affermare come la seconda generazione non si discosterà dagli elementi tipici della prima, confermando più una volontà di evolvere gli stilemi tipici di questo modello senza perdere però la sua originalità fino a qui preservata. Stiamo parlando soprattutto dei gruppi ottici anteriori posti su due livelli, che sembrano ridisegnati e ammodernati, oltre che dotati di tecnologia a LED. Il faro posto al livello superiore si fa più stretto, mentre quello al livello inferiore è di forma più ovale rispetto al passato e con un elemento in tre parti che si allunga dalla sezione centrale.

Le novità non si limiteranno all’estetica, infatti la nuova Juke utilizzerà la nuova piattaforma Cmf dell’Alleanza Renault-Nissan che è stata fatta debuttare sulla nuova Renault Clio e sulla seconda generazione della Captur. Il legame proprio con quest’ultima sarà molto stretto, probabilmente ci sarà un aumento delle dimensioni e della gamma motori, quindi non è da escludere anche l’arrivo dell’annunciato ibrido plug-in accanto alle motorizzazioni benzina e gasolio.

Nissan Juke, le foto spia Vedi tutte le immagini +15